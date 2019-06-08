Gayrimenkul danışmanı Başaran: İstanbul Boğazı'ndaki 600 yalının 100'ünü yabancılar aldı

Yeniçağ’dan Sümeyra Kırca’nın haberine göre yabancılar en çok İstanbul’da konut satın aldı. Evrim Kırmızıtaş Başaran, KDV muafiyeti, Türk vatandaşlığı için 250 bin dolarlık (1.45 milyon lira) yatırım bedelinin yeterli olması gibi düzenlemelerin bunda etken olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
Katarlılar’a 2015’te 150 milyon dolara satılan, Yeniköy’deki Şehzade Burhanettin Yalısı’nın (üstte), en yüksek fiyata satılan mülk olduğunu belirten Kırmızıtaş Başaran, Katarlıların ise Sarıyer’de 75 milyon dolara (487.3 milyon lira) yalı aldığını söyledi.
Bu yılın ilk dört ayında 13 bin 338 yapının yabancılara satıldığını vurgulayan Kırmızıtaş Başaran şöyle devam etti:
“Geçen yıl ilk dört aydaki satış 7 bin 341’di. Yani, yüzde 82’lik artış söz konusu. Bu rakam, aynı zamanda bir rekora işaret ediyor. İstanbul ilk dört ayda yabancıya 6 bin 160 konut satışıyla birinci oldu. En çok konutu 2 bin 314 konutla Iraklılar alırken bunu, İranlı, Suudi, Rus ve Afganlar izledi.”
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