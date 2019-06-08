Kayıt
20:59 08 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ahmet Davutoğlu - Ali Babacan - Abdullah Gül

    Davutoğlu'nun eski danışmanı Mahçupyan, yeni parti için tarih verdi

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 20

    Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Etyen Mahçupyan, Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın da adının geçtiği yeni parti iddiaları için tarih verdi.

    Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan yazar Etyen Mahçupyan, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kuracakları iddia edilen yeni parti için sonbaharda harekete geçeceklerini ifade etti.

    Ahmet Davutoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    Davutoğlu: Ya yeni bir hâl ya izmihlal

    Yeni parti kuracakları iddia edilen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski ekonomi Bakanı Ali Babacan’la ilgili haberler dünya gündeminde de yer bulmaya başladı. The Economist'te yer alan ‘Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi partisi içinde bir isyanla karşılaşabilir’ başlıklı makalede, Gül ve Babacan’ın sonbaharda harekete geçeceği belirtildi. Ayrıca aynı makalede açıklamalarına yer verilen Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan yazar Etyen Mahçupyan, Gül ve Babacan’ın yeni parti için bu yılın başında hazır olduğunu ama 31 Mart yerel seçimlerinin sonrasını bekleme kararı aldıklarını söyledi. Mahçupyan, “Sonbaharda harekete geçecekler” ifadelerini kullandı.

    'AK PARTİ İÇİN KAYBETMEK UTANDIRICI OLACAK'

    The Economist ise böyle bir adıma dair gelişmelerin, İstanbul’da tekrarlanacak belediye başkanlığı seçimine bağlı olduğu yorumunu yaptı. Dergi, “Erdoğan için ülkenin en büyük kentini ilk seferde kaybetmek acı vericiydi. Üç ay içinde ikinci defa kaybetmek ise bir meşruiyet krizine yol açacak kadar utandırıcı olabilir. AK Parti içinde kendisini eleştirenler, seslerini yükseltme cesaretini bulabilir” ifadelerini kullandı.

    Economist dergisi, Türkiye’de yeni bir muhafazakâr partinin AK Parti desteğinde kayda değer bir hasar yaratmasının beklenmediğini belirtse de, “Erdoğan bu girişimi en başından engelleyebilir. Fakat hayata geçerse, partisi içinden karşılaştığı en ciddi meydan okuma olacaktır” diye yazdı.

    İlgili konular:

    Karar yazarı Albayrak: Davutoğlu bozulan dengenin ihyası için özgürlükçü bir dalgaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı
    Davutoğlu: Suriye’deki başarısızlıklarını bize mal etmeye çalışanlar zafiyet içerisindedirler
    Kulis: Davutoğlu sonbahar aylarına kadar çalışmalarını sürdürecek
    Etiketler:
    Etyen Mahçupyan, Ali Babacan, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, AK Parti, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    1941'de Süveyş Körfezi'nde batmış Tistlegorm gemisinin görünümü.
    Okyanus dibinden etkileyici görüntüler
    Karikatür
    'ABD'nin yeni uçak gemisi F-35'lerle uyumlu değil'
    İnfografik
    Palantin Elektronik Harp Sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet