Kayıt
22:40 08 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Abdurrahman Dilipak

    Dilipak, 23 Haziran'da tercihini nasıl yapacağını açıkladı: Ucuz ve kolay çözümlere itibar etmeyelim

    © AA / Arşiv
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 56

    Liyakatsızlığa gösterdiği tepkilerle öne çıkan Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AK Parti'nin başvurusuyla YSK tarafından iptal edilen ve tekrarı 15 gün sonra (23 Haziran 2019) yapılacak olan İstanbul seçimine ilişkin olarak bir değerlendirme yaptı.

    Dilipak, tercihini nasıl yapacağını açıkladığı bugünkü yazısında, "Bize hayır gibi gelen şeyde şer, şer gibi gelen şeyde Allah hayır murat etmiş olabilir. O, bizden adil olmamızı ve düşünerek bir tercihte bulunmamızı, yüzümüzü O’na dönmemizi istiyor. Bunu yaparken, istişare ve şûra da yapacağız, ama aklımızı kiraya vermeyeceğiz. Adil olacağız" dedi. 

    Abdurrahman Dilipak
    © AA /
    Dilipak: Bakın bir işe ille de imam hatipli birinin gelmesi şart değil

    Dilipak'ın "15 gün sonra" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

    - Bugünden itibaren 15 gününüz var. Ardından ertelenen seçim. Her seçim “büyük seçim”in bir parçasıdır ve aslında her seçimde insan kendi geleceğini seçer. Bu dünyada yapıp yapmadıklarımız ya da söyleyip söylemediklerimizle ya kendi cennetimize sırtımızda tuğla ya da kendi cehennemimize sırtımızda odun taşırız.

    - Bu süreçteki asıl sorumluluğumuz, bu tercihi yaparken, yüzümüzü nereye döndüğümüz, ölçümüzün ne olduğu ile ilgilidir.. Bir mü’min için temel tercihi Allah’ın rızası olmalıdır. Tek başına “iyi niyet” yetmez. Cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşelidir. Onun için Allah cahil ve zalimlere yardım etmeyeceğini söylüyor. Aklını kullanmayanların üzerine pislik yağacağını söylüyor.

    'AKLIMIZI KİRAYA VERMEYECEĞİZ'

    - Bakın eğer Allah’ın rızasını gözetmeden doğru karar da verseniz, bunun size faydası yoktur. İyi düşünelim: Bize hayır gibi gelen şeyde şer, şer gibi gelen şeyde Allah hayır murat etmiş olabilir.. O, bizden adil olmamızı ve düşünerek bir tercihte bulunmamızı, yüzümüzü O’na dönmemizi istiyor. Bunu yaparken, istişare ve şûra da yapacağız, ama aklımızı kiraya vermeyeceğiz. Adil olacağız. Bir yönetim ve yöneticiden ne bekliyoruz biz. Bana kalırsa asıl sorun burada. Ondan doğru ya da yanlış, işimizi halletmesini istiyoruz. Bakın o zaman seçtiğimiz kişi yarın başınıza dua ile istediğiniz bir belaya dönüşebilir.

    Abdurrahman Dilipak
    © AA /
    Dilipak: YSK'nın gerekçeli kararının vicdanları tatmin edeceğinden emin değilim

    'SEÇTİĞİNİZİN YEDİĞİ HALTLARIN VEBALİNE ORTAK OLURSUNUZ'

    - Şehr-emaneti’ni seçiyorsunuz. Şehrin emanetini, bir bakıma evinizin anahtarını kendisine teslim ediyorsunuz. Ölçü bu “evinizin anahtarını kendilerine emanet etmekte sakınca görmedikleriniz”. Eğer başka türlü davranırsanız, sonunda hem kendi helakinize, hem seçtiğinizin helakine sebeb olursunuz ve de seçtiğinizin yediği haltlar, size vekaleten yenildiğinden siz de onun vebaline ortak olursunuz.

    - Ucuz ve kolay çözümlere itibar etmeyelim. Tercihte bulunurken, merhametimiz öfkemizden, sevgimiz nefretimizden büyük olsun. Adil olalım. Kural şu: Ya iyilerden en iyiyi, ya da kötülerden iyiye en yakın olanı. Herhangi bir konuda mutlaka bir şey alacaksanız, bir tercihte bulunacaksanız da, aslında böyle yapmıyor musunuz. Merkeze HAK’kı, “Hakkı rızası”nı koyacağız. Buna uymayan hayat da olsa reddedeceğiz. 

    - Sonuçla ilgili kamuoyu araştırmalarından önce şunu düşünün: Tencere yuvarlanır, kapağını bulur. Her topluluk layık olduğu gibi idare olur. Bizler toplum olarak kendimizi değiştirmeden Allah bizim hakkımızdaki  hükmünü değiştirmez. Şunu bilelim, sonuç ne olursa olsun, o sonuç Allah’ın iradesi içindedir. Ve bil gaderi hayrihi ve şerrihi minellahu teala. Onun, bizim için hayır mı, şer mi olduğunu bize zaman gösterir.

    Abdurrahman Dilipak
    © AA /
    Dilipak: Aman ha, şirinlik muskası takmış, cömertlik timsali bir takım adamlar etrafınızda peydahlanırsa dikkat edin

    - Ben ısrarla, seçim kampanyasını doğrudan sonuca yönelik kampanya değil, İlahi ölçülere uygun bir anlayışla, yüzümüzü halka dönerek onun kendini değiştirmesi yönünde bir dil kullanmamız gerektiğini söyledim, Allah’ın bereket ihsanı oradadır. Bizimkiler hep sonuca ve hedefteki kişi ve kuruluşa yöneldiler. Bakın girdileri kontrol ederseniz, çıktı da o ölçüde mükemmel olur. Biz atadıkların liyakatindeki özensizliğimizi burada da gösterdik, birilerinin sadece bir anlık bize desteğinin değişim için yeterli olduğunu zannettik. “Bir oy” zafere giden yolda çok değerli diye düşündük. İşte orada görmediğimiz, Hades’in bir hilesi vardır. Herkes için söylüyorum: Beklediğiniz sonuç, dua ile istenen bir belaya dönerse ne olacak! Biz hayırlısını isteyelim. “Hayırlısı ile benim istediğim olsun” demek, Mümin bir kula yakışmaz. O, “Rabbım beni bana bırakma” der. “Hakkı Hak, Batılı Batıl göster bana ve bizi Hakta topla. Bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların değil” der. Bize güç ver, üstümüze sabır yağdır der! Haşa, “Hem Sen benim dediğimi yap, hem de onu hayırlı kıl” demez!

    - Allah, “dualarınız olmasaydı ne işe yarardınız ki” der kitabında. Ama yukarıdaki gibi bir dua olmaz. Dikkat edin, Resulullah da “Kabul olmayan duadan Allah’a sığınırım” der. O dua zannettiğiniz şey “Rıza”ya uygun değilse, döner sizi vurur! Mahrum bırakılırsınız.

    © İHA / HAMZA ALP
    Dilipak: Reisin yakınındakiler reisi kötü şekilde harcadı

    - Sonuç için, Allah’ın iradesi nerede ve ne şekilde tecelli edeceğini merak ediyorsanız, bizleri neyle meşgul ettiğine bakın. Sonuç ne olursa olsun, Allah’ın halis kulları üzerlerine düşenleri yapmışlarsa, memleketteki beyinsizlerin heva ve heveslerine alet olmaktan yakalarını kurtarmışlarsa mahzun olmayacaklar. Tedirgin olmaya gerek yok. Hayır da, şer de Allah’ın iradesi içindedir. Biz Allah’ın rızasına talibiz. O, her hal ve şartta bizi sabreden, şükreden, direnenlerden bulacaktır inşallah.

    - Fecr 27’deki Ey dünya’ya dalan nefs! “Sen O’ndan razı, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön” denilenlerden olmak ve mutmain bir nefsin sahibi olmak için her an bir seçimle karşı karşıya olduğunu bilerek. Önündeki seçim, hem diğer seçimlerinin bir sonucu olacak, hem de bu seçim bundan sonraki seçimlerine yön verecek. Karar senin! Oynanan senin geleceğindir. Kadere hükmeden Allah, senin kaderini senin ellerinle sana yazdıracak! Selâm ve dua ile.

    İlgili konular:

    Dilipak: İmamoğlu'nu görevden alırsanız AK Parti'nin başına bela olur
    Dilipak: Şu kaygı giderek yaygınlaşıyor, 'Paralel devlet'ten kaçarken, 'paralel parti' çıktı ortaya
    Dilipak: AK Parti içindeki AKP’liler, İslamlaşmadan söz edenlere 'siz kim oluyorsunuz, yüzde 5’likler' diyor
    Etiketler:
    23 Haziran İBB seçimleri, Akit, Türkiye, Abdurrahman Dilipak
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    1941'de Süveyş Körfezi'nde batmış Tistlegorm gemisinin görünümü.
    Okyanus dibinden etkileyici görüntüler
    Karikatür
    'ABD'nin yeni uçak gemisi F-35'lerle uyumlu değil'
    İnfografik
    Palantin Elektronik Harp Sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet