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22:40 08 Haziran 2019
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul ve AK Parti etle tırnak gibidir, ayrılmaz bir bütündür

    © AA / Serhat Çağdaş
    Türkiye
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'u en güzel şekilde AK kadrolar yönetti, yeni dönemde de bu kadroların yönetmesi gerekir. Bu iş CHP'ye ve CHP'nin çarpık zihniyetine bırakılmamalıdır" dedi.

    © Fotoğraf : DHA
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    Kurum,  Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde yaptığı konuşmada, bakanlık olarak, Şahintepe'dekilerin  çok temel, hızlıca çözüm bekledikleri imar ve imardan kaynaklı durumlarla alakalı sorunlarına dair bir süredir çalıştıklarını söyledi.

    Süreci mahallelilerin çok iyi bildiğini ve takip ettiğini aktaran Kurum, tüm detayları ince ince hesap edilmiş bu plan çalışmasının CHP'lilerin yoğun itirazları nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

     

    'İSTANBUL VE AK PARTİ AYRILMAZ BİR BÜTÜNDÜR'

    İstanbul ve AK Parti'nin etle tırnak gibi olduğunu dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

    "Ayrılmaz bir bütündür. Adeta birbirine yürekten bağlı iki kardeş gibidir. Şimdi hizmetkarı olmaktan onur duyduğumuz dünyanın merkezinde, medeniyetimizin başkentinde, İstanbul'da 23 Haziran'da sandığa gidiyoruz. Bakın biz İstanbul'a hizmet etmeyi, inşa etmeyi, imar etmeyi hele hele ihya etmeyi sadece ülkemize değil, tüm cihana, tüm insanlığa yapılmış bir hizmet olarak görüyoruz. Çünkü dünyanın tüm mazlumlarının, mağdurlarının gözü de kulağı da kalbi de İstanbul'dadır. Bu manada İstanbul şehirlerden bir şehir, beldelerden bir belde değildir. İstanbul bir inancın, bir medeniyet anlayışının simgesidir, başkentidir. Hatırlayın, İstanbul'un kötü talihini değiştirmek, çehresini değiştirmek, acılarından kurtarmak, sancılarını dindirmek, 1994 yılında bizlere, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a nasip olmuştur.

    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu, burada konuşma yaptı.
    © AA / Eyüp Elevli
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    Onun belediye başkanı olmasıyla İstanbul medeniyet yürüyüşüne kaldığı yerden daha güçlü olarak yeniden başlamıştır. Neden 'yeniden başladı' diyorum?  Çünkü İstanbul, sadece çöp dağlarından, çamurdan, çukurdan kötü belediyecilikten kurtulmadı. Dahası İstanbul, ecdadımızın bize bıraktığı tarihi mirasa sahip çıkan bir ruhla yeniden tanıştı. İstanbul, bu ruhla 25 yıl yönetilmiştir. Şimdi yeni bir 25 yılın kapısını Binali başkanımızla birlikte açacağız".

    'İSTANBUL, BİNALİ YILDIRIM MARKASINI HAK ETMEKTEDİR'

    Bakan Kurum, İstanbul'u en güzel şekilde AK kadrolarının yönettiğini, yeni dönemde de bu kadroların yönetmesi gerektiğini belirterek, "Bu iş CHP'ye ve CHP'nin çarpık zihniyetine bırakılmamalıdır. İstanbul, gülümseyen yüzlerin altından nefret mesajları veren illüzyon ustalarını değil, milletimizle yol arkadaşlığı yapan hizmet ustalarını hak etmektedir. Hülasa İstanbul, laf, lakırdı, spekülasyon, magazin değil, tecrübeli belediyeciliği, gönül belediyeciliğini, Binali Yıldırım markasını hak etmektedir. Gönül kazanacak, gönül belediyeciliği kazanacak, Binali Yıldırım kazanacak. Memleketimizin en güzel şehriyle memleketimizin en büyük hizmetkarlarından Binali başkanımız buluşacak." ifadelerini kullandı. 

    İstanbul'da 23 Haziran'da bayramın hep birlikte kutlanacağını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

    "Binali Yıldırım'ın bu ülke için İstanbul için ne yaptığını anlatmaya gerek yok. Sizler zaten biliyorsunuz, millet biliyor. 17 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'a kim ne kadar saldırırsa saldırsın, kim diş bilerse bilesin, Binali Yıldırım, bütün dünyaya ve bütün Türkiye'ye vefanın, dostluğun, sadakatin ve yol arkadaşlığının ne olduğunu göstermiş müstesna bir isimdir. O hiç kimseye kulak asmadı, zor günleri kolay etmenin derdinde oldu, gece gündüz demedi hep çalıştı, çalıştı, çalıştı. Hangi kesimden olursa olsun, hangi siyasi düşünceden olursa olsun onun ismini akla getiren iki kelime var. Çalışmak ve sadakat. O iyi günde, kötü günde hep Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durdu, milim sapmadı, Türkiye'nin bugünlere gelmesinde hep ön safta oldu. Allah kendisinden razı olsun. Şimdi yeni bir yola çıktı. Devletimize, milletimize hizmetkar olmuş, Cumhurbaşkanımıza en yakın yol arkadaşı olmuş Binali Başkanımıza biz de buradan, Başakşehir'den söz veriyor muyuz? 23 Haziran'da Şahintepeliler olarak, sandıkları patlatıyor muyuz? Binali Yıldırım'ı İstanbul'a başkan yapıyor muyuz? Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun var olun".

    Etiketler:
    CHP, AK Parti, İstanbul, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Murat Kurum
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