Soylu'dan İmamoğlu'na: VIP'lerden geçme hastalığına ve saltanatına kapıldın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu'na hitaben "'Ben bundan sonra antrikot yemeyeceğim, musakka yiyeceğim' diyordun. Ne oldu sana da Koç'un uçaklarıyla beraber sağa sola gidip, VIP'lerden geçme hastalığına ve saltanatına kapıldın. Şimdi neredesin, 2 gündür kayıpsın? Acaba seni Koç'un uçağı başka bir yere götürmüş olabilir mi?" dedi.

Bakan Soylu, Kartal'da Bayburt İli Yazyurdu Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

'KATO 2.5 YIL ÖNCE TÜRKİYE'NİN KANDİL'İYDİ'

Burada konuşan Soylu, bayram namazını Kato Dağı'nda kıldığını anımsatarak, "Orası bundan 2,5 yıl önce Türkiye'nin Kandili'ydi. Kahramanlarımız 2,5 yılda orayı 5 vakit ezanın o tepelerde okunduğu, aynı zamanda da ay yıldızlı bayrağın nazlı nazlı dalgalandığı bir yer haline getirdi. Duamız odur Allah'tan ki bu yıl Ramazan Bayramı namazını orada kıldık. Evlatlarımız Kurban Bayramı namazını Kandil'de kılsınlar" diye konuştu.

'600 TANE TERÖRİST KALDI'

İçişleri Bakanı Soylu, 1 ay 15 gündür PKK mensuplarının başlarını sığınaklardan çıkardıklarını belirterek, "Şu anda iç güvenlik harekatında, bir buçuk ayda sadece, 100 teröristi ölü ele geçirdik. Yaklaşık 460'ın üzerinde sağ salim aldıklarımız var, dışarıdan da teslim olanlar dahil olmak üzere. 12 bin ila 15 bin terörist vardı bu dağlarda. Şu anda 600 tane kaldı. Terör örgütünü sadece finansal, insan kaynağı ve lojistik açıdan değil, psikolojik açıdan da harap ettik." dedi.

'ŞİMDİ NEREDESİN, 2 GÜNDÜR KAYIPSIN?'

Soylu, 23 Haziran seçimlerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi bir taraftan FETÖ, Gezi olaylarının paydaşı olarak devam ediyor. 23 Haziran'daki şu meseleyi bir vesileyle ters yüz edebilmek için. İngilizler'in BBC Türkçe'si onların lehlerinde yayınlara devam ediyor. Gezicilerin aynı iş birliğinin 23 Haziran'da ortaya çıkması konusunda sabahta akşama kadar mücadele ediyorlar. 23 Haziran'ı ideolojik kamplaşma haline getirecekler. Allah muhafaza eğer bunlar kazanırlarsa, yapacakları iş çok açık ve nettir. Yani devletin valisine 'it' diyen adam, devletin polisine hakaret eden adam... Sen daha düne kadar herkesi kucaklıyordun, gülümsemeler ortaya koyuyordun. 'Ben bundan sonra antrikot yemeyeceğim, musakka yiyeceğim.' diyordun. Ne oldu sana da Koç'un uçaklarıyla beraber sağa sola gidip, VIP'lerden geçme hastalığına ve saltanatına kapıldın. Şimdi neredesin, 2 gündür kayıpsın? Acaba seni Koç'un uçağı başka bir yere götürmüş olabilir mi? Bir kadın vardı, neydi ismi? Canan Kaftancıoğlu. Kadının bir tek meselesi var, bizim inançlarımıza hakaret etmek. Bana diyor ki 'Ben senin geçmişinin ne olduğunu biliyorum.' Benim bir şeyim olsa ne Avrupa'ya, ne Amerika'ya kafa tutabilirim."

'ONLARA İSTANBUL GİBİ BİR GÜCÜ VERMEYELİM'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın yaptıklarının ortada olduğunu belirten Soylu, Yıldırım'ın daha da iyisini yapacağına inandığının altını çizdi. Yıldırım'ın 17 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olduğunu anlatan Soylu, "Bu kadar saldırı yaptılar. Vefasından, kadirşinaslığından, dostluğundan bir tek geri adım atmadı. Ben ona bakarım. Bu kadar üstüne geldiler. 'Kem küm' demedi. Hem kendi değerini hem de sadakatin, yol arkadaşlığının, memlekete hizmetkarlığın ne olduğunu ortaya koyan bir anlayış getirdi." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'un gücü ve büyüklüğü üzerinden Türkiye'nin istikrarını karıştırmaya çalışacaklar. Buna müsaade etmeyelim. İstanbul üzerinden Türkiye'nin istikrarını karıştırmasınlar. Bu noktada onlara İstanbul gibi bir gücü vermeyelim. Sizin yaşadıklarınızı çoluk çocuk yaşamasın." ifadelerini kullandı.