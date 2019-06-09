Kaftancıoğlu, Bakan Soylu’ya ait videoyu paylaştı: Bizde iftira, montaj yok hakikat var

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Neydi o kadının ismi? İstanbul İl Başkanı, Canan” diyerek kendisini hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi.

Twitter hesabından Soylu’ya ait bir video paylaşan Kaftancıoğlu, “Adını bir türlü hatırlayamadığım İçişleri Bakanı, İstanbul’a ihanet edenlere neden oy verilmemesi gerektiğini tane tane anlatmış. Bizde iftira, montaj yok hakikat var buyrun” ifadelerini kullandı.

Adını bir türlü hatırlayamadığım İçişleri Bakanı, İstanbul’a ihanet edenlere neden oy verilmemesi gerektiğini tane tane anlatmış. Bizde iftira, montaj yok hakikat var buyrun. pic.twitter.com/91gJFOm5sD — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 8 Haziran 2019

Videoda Demokrat Parti (DP) Genel Başkanlığı yaptığı dönemde TV8’de Sedat Yazıcıoğlu’nun sunduğu Sağduyu programına konuk olan Soylu yerel seçimlere ilişkin açıklamalar yapıyor.

'İNSANLARIN YÜZDE 70'İ MEMNUN DEĞİLSE BU KENTİN YÖNETİCİLERİ SORUMLUDUR'



Soylu, seneler öncesine ait videoda “Bir kentte yaşayan insanların %70’i eğer o kentte yaşamaktan mutlu değilse bu kentin yöneticileri sorumludur. Sonra, ‘ben belediye başkanlığı yapıyorum’ alın başınıza çalın belediyeyi. Belediye dediğimiz, milyar dolarlarca kaynak yönetiyorsunuz. Hani yeni çevre yolları, hani insanları rahatlatacak kent parkları? hiçbirisi yok” şeklinde konuşuyor.