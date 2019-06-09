Tekfur Sarayı müze oluyor

Bizans İmparatorluğu'nun son yıllarında kullanılan, Eğrikapı-Ayvansaray arasındaki Blakhernai Sarayı'ndan günümüze kalan tek yapı olan Tekfur Sarayı, çini eserler ile cam ve çömlek eserlerin de sergileneceği bir müze olacak.

Edirnekapı'da kara surlarına bitişik olarak inşa edilen Tekfur Sarayı Çini Müzesi, önümüzdeki günlerde açılacak.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre , ilk çalışmalara 24 Mayıs 2005 tarihinde başlanan Tekfur Sarayı restorasyonu 2014 yılında tamamlandı. Bu aşamada Tekfur Sarayı’nın çini eserler ile cam ve çömlek eserlerin de sergileneceği bir müze olmasına karar verildi.

Bu amaçla Tekfur Sarayı’nın müze olarak kullanılması için 18 Mayıs 2017 tarihinde yeniden ihalesi yapıldı. Müze teşhir-tanzim çalışmaları da tamamlanma aşamasına gelen Tekfur Sarayı Müzesi’nin önümüzdeki günlerde açılışının yapılması planlanıyor.

Bizans imparatorları tarafından 12. yüzyıldan itibaren kullanıldığı bilinen Blakhernai Sarayı kompleksinin günümüze kadar ayakta kalan, en güneyde ve yüksekteki parçasını oluşturuyor. Eski bir sur duvarı ile Theodosius Surları arasına inşa edilmiş üç katlı Tekfur Sarayı’nın hangi tarihte ve kimin tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmiyor.