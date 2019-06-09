Atanmış bakanlar Meclis'te nöbet tutacak

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından, parlamenterlerle atanmış bakanların ilişkilerinin nasıl yürütüleceği konusuna çözüm aranıyor.

Milletvekillerinin seçim bölgelerinin sorunlarına çözüm bulmak için 'muhatap bulamamaları' üzerine formül geliştirildi. Yeni dönemde atanmış bakanlar, TBMM’de nöbet tutarak, vekillerin sorunlarını dinleyecek.

Bu sorun, son bir yıldan beri AK Parti içinde yapılan tüm milletvekili toplantılarında tekrar tekrar gündeme geldi. İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verilmesinin ardından Ramazan ayındaki iftar yemeklerinde de yeniden gündem oluşturdu.

Söz alan bazı milletvekilleri, şikâyetlerini dile getirerek, şunları söylediler: "Bakan yardımcısıyla görüşsek de bakanın görüşü ve onayı olmadan bir iş yapılamıyor. Dolayısıyla bölgemizdeki sorunları ilgili bakanlıklara ulaştıramıyoruz. Eskiden bakanlar Meclis’e gelirdi, sorunlarımızı burada kendilerine ulaştırırdık, artık o imkanımız da yok."

ERDOĞAN'DAN ÇÖZÜM BULUNMASI İÇİN TALİMAT

Görüşlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu soruna çözüm bulunması için AK Parti grup yönetimine talimat verdi. Grup yönetimi de her bakanın TBMM’de haftalık nöbet tutması yöntemi geliştirdi. Ancak, yenilenen İstanbul seçimleri nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verdi, milletvekillerinin şikayetleri de askıda kaldı.

AK Parti Genel Merkez yöneticileri de partinin hedef ve programlarına ilişkin önceliklerle, atanan bakanların aldığı kararlar veya bürokrasinin önceliğinin her zaman birbiriyle örtüşmediğine ilişkin sorunu dile getiriyorlar. Yeni sistemde bürokrasinin azalacağı, devletin işleyişinin daha hızlı ve verimli olacağı hedefinden uzaklaşıldığı eleştirileri de yapılıyor.