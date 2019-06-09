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12:24 09 Haziran 2019
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    TBMM

    Atanmış bakanlar Meclis'te nöbet tutacak

    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
    Türkiye
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    AK Partili milletvekilleri "Eskiden bakanlar Meclis'e gelirdi, sorunlarımızı kendilerine ulaştırırdık, artık imkânımız da yok. Bölgemizdeki sorunları bakanlıklara ulaştıramıyoruz" şikâyetini sık sık dile getirince çözüm arayışları başladı. Yeni dönemde atanmış bakanlar TBMM'de nöbet tutarak vekillerin sorunlarını dinleyecek.

    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından, parlamenterlerle atanmış bakanların ilişkilerinin nasıl yürütüleceği konusuna çözüm aranıyor.

    Cem Küçük
    © Fotoğraf : Twitter
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    Milletvekillerinin seçim bölgelerinin sorunlarına çözüm bulmak için 'muhatap bulamamaları' üzerine formül geliştirildi. Yeni dönemde atanmış bakanlar, TBMM’de nöbet tutarak, vekillerin sorunlarını dinleyecek.

    Bu sorun, son bir yıldan beri AK Parti içinde yapılan tüm milletvekili toplantılarında tekrar tekrar gündeme geldi. İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verilmesinin ardından Ramazan ayındaki iftar yemeklerinde de yeniden gündem oluşturdu.

    Söz alan bazı milletvekilleri, şikâyetlerini dile getirerek, şunları söylediler: "Bakan yardımcısıyla görüşsek de bakanın görüşü ve onayı olmadan bir iş yapılamıyor. Dolayısıyla bölgemizdeki sorunları ilgili bakanlıklara ulaştıramıyoruz. Eskiden bakanlar Meclis’e gelirdi, sorunlarımızı burada kendilerine ulaştırırdık, artık o imkanımız da yok."

    ERDOĞAN'DAN ÇÖZÜM BULUNMASI İÇİN TALİMAT

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Kayhan Özer
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    Görüşlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu soruna çözüm bulunması için AK Parti grup yönetimine talimat verdi. Grup yönetimi de her bakanın TBMM’de haftalık nöbet tutması yöntemi geliştirdi. Ancak, yenilenen İstanbul seçimleri nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verdi, milletvekillerinin şikayetleri de askıda kaldı.

    AK Parti Genel Merkez yöneticileri de partinin hedef ve programlarına ilişkin önceliklerle, atanan bakanların aldığı kararlar veya bürokrasinin önceliğinin her zaman birbiriyle örtüşmediğine ilişkin sorunu dile getiriyorlar. Yeni sistemde bürokrasinin azalacağı, devletin işleyişinin daha hızlı ve verimli olacağı hedefinden uzaklaşıldığı eleştirileri de yapılıyor.

    Etiketler:
    Şikayet, Milletvekili, Hürriyet gazetesi, Nuray Babacan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, AK Parti
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