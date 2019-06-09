Yıldırım'dan 'Moderatörlük yapmayacağım' diyen Dündar'a: Ne gibi bir zarar, anlamadım

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın katılması planlanan ortak canlı yayın için uzlaşılan isimlerden duayen gazeteci Uğur Dündar, söz konusu buluşma için moderatörlük yapmayacağını açıkladı.
Dündar'ın kararına üzüldüğünü belirten AK Partili Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Uğur Bey'in kararına üzüldüm. 'Adaylar ve demokrasi zarar görür' diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım! O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda 'birilerinin' baskısı etkili olmamıştır."
Uğur Bey’in kararına üzüldüm. "Adaylar ve demokrasi zarar görür" diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım!— Binali Yıldırım (@BY) 8 июня 2019 г.
O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda "birilerinin" baskısı etkili olmamıştır.
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