Yıldırım'dan 'Moderatörlük yapmayacağım' diyen Dündar'a: Ne gibi bir zarar, anlamadım

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştireceği ortak yayında moderatörlük yapmayacağını açıklayan gazeteci Uğur Dündar'ın kararına ilişkin, "'Adaylar ve demokrasi zarar görür' diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım!" ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın katılması planlanan ortak canlı yayın için uzlaşılan isimlerden duayen gazeteci Uğur Dündar, söz konusu buluşma için moderatörlük yapmayacağını açıkladı.

Dündar açıklamasında, "Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek birtakım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dündar'ın kararına üzüldüğünü belirten AK Partili Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Uğur Bey'in kararına üzüldüm. 'Adaylar ve demokrasi zarar görür' diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım! O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda 'birilerinin' baskısı etkili olmamıştır."