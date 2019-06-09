Metro Turizm'in firari sahibi, Erdoğan’ın Başdanışmanı Türkoğlu’yla görüntülendi

Hakkında 'öldürmeye azmettirme' suçundan verilen müebbet hapis cezası verilen Metro Turizm’in patronu Galip Öztürk yurtdışına kaçmıştı.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Metro Holding’in patronu Galip Öztürk’e, ‘öldürmeye azmettirme’ suçundan verilen müebbet hapis cezası kararının yerinde olduğuna hükmetmişti.
Firari Galip Öztürk, Erdoğan’ın Başdanışman Hidayet Türkoğlu ve AK Parti Ayvacık Belediye Başkanı ile görüntülendi.
Fotoğrafları AK Partili Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı sosyal medya hesabından paylaştı.
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