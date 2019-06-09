Zeybekci'den 'kiralık uçak' açıklaması

Eski Ekonomi Bakanı Zeybekci, Koç Holding'e bağlı uçağı kullanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Zeybekci konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milletin vicdanında oluşan basit soru işaretlerini, siyaset kurumu çerçevesinde şeffafça cevaplamak yerine, kişileri karalama yolu ile kendi ayıplarına başkalarını ortak etmeye çalışanların, dün itibariyle art niyetli, mesnetsiz ve son derece boş bir algı operasyonu yürütmeye çalıştıklarının apaçık farkındayız.

Dört yıllık Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığım döneminde, ‘Devletimiz adına davet edildiğimiz’ ziyaret ve programlarda, zaman zaman ev sahibi kurum veya kuruluşlar tarafından sağlanan farklı ulaşım araçları ve bunlarla birlikte uçak da kullanılmıştır.

2017’de de kullanılan Koç Holding’e ait uçak, yine resmi bir program için Türkiye ihracatçılar Meclisi tarafından TAV üzerinden kiralanmış olan bir uçaktır. Ekonomi Bakanlığım döneminde, temsil etmekten gurur duyduğum devletimin resmi uçakları haricinde, Bakanlık tarafından, ne şahsım ne de basın ekibim adına özel uçak kiralanarak kullanılmamıştır. Konu ile ilgilenenler detaylara ve faturalara TİM ve TAV üzerinden ulaşabilirler."