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    Başbakan Binali Yıldırım - özel uçak 'CAN'

    BonAir Havacılık'tan 'Yıldırım'a özel uçak' açıklaması: Parti farkı gözetmeksizin uçaklar tahsis ediliyor

    DHA
    Türkiye
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    BonAir Havacılık Genel Müdürü Tolga Gül, "Olağan bir uçak kiralama işleminin, kamuoyuna yansıtılmaya çalışıldığı gibi siyasi içeriğin aksine, tamamıyla rutin bir ticari işlem olduğunu, bunun ötesinde bir anlam yüklenmemesi gerektiğini önemle vurgularız" açıklamasında bulundu.

    Gül, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Doğu ve Güneydoğu ziyaretleri sırasında kullandığı özel uçak ile ilgili açıklama yapma gereği doğduğunu belirtti.

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    Türkiye’nin en köklü ticari havacılık işletmelerinden biri ve hava taksi şirketi olan BonAir Havacılık'ın, 30 yılı aşkın süredir hem ülkede hem de küresel çapta kişi ve kurumların ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak işletmesi altındaki uçaklar ile özel ve kişiselleştirilmiş binlerce uçuş görevini başarıyla icra ettiğini ve etmeyi sürdüreceğini Gül, şu ifadeleri kullandı: "BonAir, tamamen ticari prensiplere ve iş etiğine bağlı kalarak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin koymuş olduğu kurallar çerçevesinde, kişi ve kurumların siyasi veya diğer başka görüşlerinden bağımsız bir şekilde, uçak tedariki, uçak kiralaması ve satışı ile ticari hava yolu şirketi yapısında işletmesini, sahip olduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Havacılık İşletme Ruhsatı esaslarına göre gerçekleştirmektedir."

    BonAir Havacılık Genel Müdürü Gül, tüm seçim dönemlerinde siyasi partilerin özel uçak kiralama yöntemi ile bazı seçim gezi programlarını gerçekleştirmeyi tercih etmelerinin olağan bir durum olduğunu, 1994 yılından bu yana filolarındaki uçaklar ile parti farkı gözetmeksizin, yolcu sayısı ve öngörülen uçuş bütçesi bazında uçuş programına uygun müsait uçaklardan tahsis ettiklerini aktardı.

    © AA / Barış Oral
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    Gül, şu bilgileri verdi: "Tartışmalara konu olan söz konusu özel uçak da özel bir firmaya ait olup, ticari havacılık işletmesi 2017 yılından itibaren şirketimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Uçağın ticari uçuş faaliyetleri, bakımları, konaklaması gibi tüm ticari havacılık hususları hakkında uçağın işleticisi olan şirketimiz karar vericidir. Bahsi geçen uçuş için gelen talep doğrultusunda filomuzda bulunan uçaklardan, uçuş programına ve yolcu adedine uygun olan uçağımız, AK Parti teşkilatına kiralanmıştır.

    Bu ve geçmiş seçim dönemlerinde diğer siyasi partilerin de taleplerini karşılayıp, filomuzdaki uçaklarımızı kiraladığımız hususu görsel ve yazılı basın arşivlerinde mevcuttur. Gelecekteki seçim dönemlerinde de tüm siyasi partilerin özel uçak kiralama taleplerini, sivil havacılık kurallarından başka herhangi bir kural, şart, ön yargı gözetmeksizin ticari ahlak kuralları çerçevesinde gerçekleştireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Olağan bir uçak kiralama işleminin, kamuoyuna yansıtılmaya çalışıldığı gibi siyasi içeriğin aksine, tamamıyla rutin bir ticari işlem olduğunu, bunun ötesinde bir anlam yüklenmemesi gerektiğini önemle vurgularız."

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    Etiketler:
    Özel uçak, Binali Yıldırım, Türkiye
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