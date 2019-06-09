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00:44 10 Haziran 2019
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

    Akşener'den Yıldırım'a: Kürtlere terörist diyeceksin, sonra İstanbul’u alabilmek için gidip Diyarbakır’da ağlayacaksın

    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Partili Binali Yıldırım’ın ‘Pekeke’ ve ‘ Kürdistan’ kelimelerini kullanmasıyla ilgili, “Sen Kürtlere terörist diyeceksin sonra İstanbul’u alabilmek için gidip Diyarbakır’da ağlayacaksın. Bunu İstanbul’da yaşayan hiçkimse yemeyecek” ifadelerini kullandı.

    Selçuk Özdağ
    © AA /
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    Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın haberine göre; Meral Akşener, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek istemek amacıyla Şişli ve Beşiktaş’ta partisinin kurduğu demokrasi çadırlarını ziyaret etti. Şişli’deki Cevahir AVM önünde kurulan demokrasi çadırında yurttaşlara seslenen Meral Akşener’i dinlemeye onlarca yurttaş parti bayraklarıyla geldi. Meral Akşener’i “Her şey çok güzel olacak” sloganlarıyla karşılayan partililer fotoğraf çekilmek için adeta sıraya girdi.

    'TÜRK İLE KÜRDÜ KARŞI KARŞIYA GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR'

    Burada konuşan Akşener, “ Kürdü Türk’e, Türkü Kürde karşı getirmeye çalışıyorlar. CHP ve İYİ Parti sanki hendekleri kazmış gibi suçladılar şehitlerin kanları ellerinde olanlar da bizi suçladı. İstanbul’da yaşayan herkes biraraya geldi ve bu çirkin dile ‘Dur’ dedi. Ekrem İmamoğlu’nu seçti. Sonra milli irade hırsızları bir araya geldi sivil darbe yapıldı. Sandık tekmelendi ve o seçim iptal edildi. Şimdi 23 Haziran’da yenilenen bir seçim var. Hem acı hem komik. Ben muhtar seçimini, belediye meclis üyesi seçimini, belediye başkan adayı seçimlerini doğru yapmışım ama İBB başkan adayını yaparken yanlışlık mı yapmışım? Madem sandıklarda hata var neden bütünü iptal edilmedi? 24 Haziran’daki 16 Nisan’daki seçimleri neden iptal etmiyorsun? Ede ede Meral Akşener’in zarfından çıkan Ekrem İmamoğlu’nu mu iptal ediyorsun” diye sordu.

    Deniz Zeyrek
    © Fotoğraf : Twitter
    Zeyrek: Yıldırım'ın kurduğu cümleyi Ekrem İmamoğlu kursa başına neler gelirdi?

    'SİVİL DARBE YAPTILAR'

    31 mart yerel seçimleri iptaliyle milli iradenin gasp edildiğini vurgulayan Akşener, “ 31 Mart'a kadar bu çirkin ve pis dili mümkün olduğunca seçmenin arasına girmemesini istiyoruz. Seçmene ‘Birbirinize kötü olmayın’ dedik. Milli irade gaspı yaparak, sivil darbe yaptılar. Sadece AKP olarak değil tüm herkesin Cumhurbaşkanı olma şansını o sandıkla tekmelediler. Şimdi 23 Haziran’da Ekrem kardeşimin adaylığıyla o sandıklar patlayacak” dedi.

    Akşener, Binali Yıldırım’ın ‘Pekeke’ ve ‘Kürdistan’ kelimelerini kullanmasıyla ilgili de “‘İllet, zillet, terörist’ dediler ama bunlar sahtekar. Binali bey Diyarbakır’a gidip ‘pekeke’ dedi. PKK’lıların söylediği ‘Pekeke’yi dedi. Sanki biz Kürdistan istiyormuşuz gibi bize ‘Defolun gidin Irak’ın kuzeyinde Kürdistan vardır’ dedi. El hak! Tükiye’nin kuzeyinde Kürdistan yok. Orası Türkmen evi. Tarih bilmeyen gafil. Sen Kürtlere terörist diyeceksin sonra İstanbul’u alabilmek için gidip Diyarbakır’da ağlayacaksın. Bunu İstanbul’da yaşayan hiçkimse yemeyecek. Her kılığa girenleri tanıdınız. Bir tane oy için satamayacaklar değer yok. Gereğini yapacağız” diye konuştu.

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    Etiketler:
    AK Parti, İYİ Parti, Diyarbakır, İstanbul, Binali Yıldırım, Meral Akşener, Türkiye
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