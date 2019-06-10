Kayıt
03:51 10 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da Bayburt ili Yazyurdu Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.

    Soylu, kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi için İstanbullulardan 6 ay süre istedi

    © AA / Barış ORAL
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da yıl sonu itibarıyla 50 bin kaçak göçmenin sınır dışı edileceğini belirterek, bu konuda düzenin sağlanması için İstanbullulardan 6 ay süre istedi.

    Bakan Soylu, Yeşilköy Sahil'de vatandaşlarla buluştu. Soylu, selamlaştığı vatandaşlarla sohbet etti. Bazı vatandaşların öz çekim yaptığı Soylu'ya bazıları taleplerini iletti.

    © İHA / ARMAĞAN YILMAZ
    Soylu: Bayramda 85 bin Suriyeli geri döndü, 20 bininin orada kalacağını düşünüyoruz

    Soylu, şöyle konuştu:

    - Karşımızdaki muhataplarımızın boyunları inanın terörden göçe kadar konuştuğumuz bütün meselelerde hiç yukarı kalkmış değil. Kızıyorlar bize, 'Dünyadaki insanlara niye bu kadar sahip çıkıyorsunuz' diye. Çocukluğumuzdan beri yapmadığımız bir iş yüzünden yediğimiz dayaktan yorulduk artık. Bütün dünya bizi suçladı. Amerika'sı, Fransa'sı...

    - Biz burada Ermenilere bir soykırım uygulamadık ama uygulamamamıza rağmen dünyada bize yapmadıklarını bırakmadılar. Şimdi dünya Türkiye'nin insanlığı karşısında bu meseleyi gündeme getirmekten çok uzak duruyor. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bizim üzerimize haksız şekilde gelenlere karşı bizden sonraki nesillerimize 'evet, bu Türk milleti insan bir millettir ve sahip çıkan bir millettir' dışında onlara söyleyebilecek kendi milletimiz adına bir tek söz bırakmıyoruz. Bu kadar açık ve net.

    Son iki yıldır ABD'nin Türkiye'nin üzerine ekonomik açıdan da çok sık şekilde geldiğine değinen Soylu, "Biz ne yaptık? Bir yerde para mı batırdık? Türkiye olarak bir yere para yatırdık da batağa mı girdi? Ne yaptık? Bir yerden kredi borcu alıp da faiz sarmalına girip çok büyük bir kayba mı uğradık? Hayır, tam tersi" dedi.  Soylu, Türkiye'nin daha önce olduğu gibi kimseye haraç vermeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

    'ÖRÜMCEK KAFALARINI BİR MAĞARANIN İÇİNDE KAYBETMİŞLERLE DEĞİL, AMERİKA İLE MÜCADELE EDİYORUZ'

    © AA / Barış Oral
    Soylu: PKK'nın nerede sızdığını görürsem ben oradayım

    Türkiye'nin terörle etkin şekilde mücadele verdiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti: "PKK denilen terör örgütünü kimin desteklediğini zannediyorsunuz? Amerika, ben söylüyorum. Bu ülkenin içişleri bakanıyım, ne riskse tamamını alıyorum ve söylüyorum. Bunu da bugün burada söylüyor değilim yani. Hava akademisini kuran onlar, sağlık akademisini kuran onlar, lojistiğini sağlayan onlar, en yeni ve son teknoloji ürünleri onlara gönderenler onlar, moral veren onlar, akıl veren onlar, strateji üretenler onlar. Siz zannetmeyin zihinlerini, örümcek kafalarını bir mağaranın içerisinde kaybetmişlerle bir stratejik bir mücadele yapıyoruz, hayır. Biz okyanus ötesindeki Amerika ile bu mücadeleyi yapıyoruz, biz neyle mücadele yaptığımızı biliyoruz. Kimse kusura bakmasın."           

    Bakan Soylu, İstanbul'a PKK'nın sızmasına tahammül gösterilemeyeceğini ve izin verilemeyeceğini ifade ederken, "Benim görevim onların İstanbul'a sızmasını engellemektir." dedi. Soylu, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği öne sürülen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. 

    'BİR TEK KÖR KURUŞ, MAAŞ VERMİYORUZ'

    Suriyelilerin yüzde 65'inin Misakımilli sınırları içerisinden Türkiye'ye geldiğine işaret eden Soylu, 2011 yılından bugüne Suriye'de bir milyon insanın şehit olduğunu ifade etti. Soylu, Suriyelilere maaş verildiği iddialarına, "Bir tek kör kuruş, maaş falan vermiyoruz. Bunların hepsi dedikodu. Hep aynı zihniyetin ürünleridir." yanıtını verdi. 

    'AMERİKA ORANIN DA İÇİNE ETTİ'

    © AA / Barış ORAL
    Soylu: Koç'un özel uçağı İmamoğlu'na tahsis edilmiş

    Soylu, Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyenlerin göç yolu olduğunun altını çizerken, şu ifadeleri kullandı: "Bir taraftan Afganistan, Pakistan bir taraftan Suriye, bir taraftan Afrika. Biz dün iki bot yakaladık. Büyük mücadele ediyoruz. Ege'ye giderken iki bot yakaladık. Ne Suriyeli var ne Iraklı var ne Afgan var ne de Pakistanlı var. Sierra Leone'den Gine'ye, Mali'ye kadar bizim burası bir göç yolu. Sadece kuşlar buradan göç yoluyla geçmiyor. Avrupa'ya geçebilmek için bir göç yolu. Herkes bu yolu kullanıyor ve netice itibarıyla 2 milyon Afgan şu anda İran'da duruyor, sınırlarımızın hemen ötesinde. Onlar Avrupa'ya gidebilmek için çaba sarf ediyorlar. Orada ekonomik krizler var. Amerika oranın da affedersiniz içine etti. Afganistan'ın da Pakistan'ın da... Yapmadığı kalmadı. Nereye gitse filin züccaciye dükkanına girdiği gibi yapıyor."

    '3 KURUŞ PARA İÇİN SIRTIMIZI MI DÖNECEKTİK?'

    Suriyelilerin Türkiye'ye tecavüzden kaçıp geldiklerini belirten Soylu, "Biz 402 yıl bunlarla aynı sancak altında birlikte yaşadık. Üç kuruş para bulduk diye sırtımızı mı dönecektik.  Biz 15 Temmuz'da nasıl kurtulduğumuzu zannediyoruz? Biz nasıl kurtulduk? Kim ne derse desin, 450 bin çocukları doğdu bu ülkede. Allah o 450 bin çocuğun hayrına 15 Temmuz'da şu hainlere ezdirmedi. Ben onu bilirim. Cumhurbaşkanımızın gönlüne feraseti de cesareti de, milletimizin gönlüne feraseti de cesareti de sokan Allah'tır, ben onu bilirim." dedi.

    'SURİYELİLERİN KAMU DÜZENİNİ ALTÜST ETMESİNE MÜSADE ETMEYECEĞİZ'

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Serhat Çağdaş
    Soylu: Bakanlığa geldiğimden itibaren bu millet uyumadan uyumam

    Soylu, Suriyelilerin kamu düzenini altüst etmelerine müsaade etmeyeceklerini vurguladı. İstanbul'da uyuşturucu verilerini açıklayan Soylu, "Uyuşturucuda İstanbul'da yüzde 70 civarında bir problemi ortadan kaldırdık. Yüzde 30'umuz kaldı. Şimdi rehabilitasyon merkezleri de yapıyoruz. Benim işim değil ama rehabilitasyon merkezleri de yapılıyor. Bunlarla ilgili çok daha önemli adımlar atacağız ama şunu söyleyeyim, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yaptık. Sadece yurt içi değil, yurt dışı operasyonlarını yaptık. Şu anda geçen yılların kat be kat üstündeyiz uyuşturucuyla mücadelede." diye konuştu.

    Bakan Soylu, 2016'da 920, 2017'de 941 kişinin uyuşturucudan hayatını kaybettiğini hatırlatarak, geçen yıl sayının 581'e düştüğünü söyledi.

    '50 BİN KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK'

    © AA /
    Soylu: Karayılan beni beğenmiyor

    Geçen yıl İstanbul'dan 4 bin 500 kişinin yurt dışına geri gönderildiğini açıklayan Soylu, "Şu ana kadar gönderdiğimiz kişi sayısı 13 bin, yıl sonu itibarıyla bu yıl İstanbul'dan 50 bin göndereceğiz. Yani 50 bin düzensiz kaçak göçmeni... Burayı kaçak göçmen merkezi yaptırmayız. Bu kadar basit. Bir şey daha söyleyeyim. Herkes bizim kurallarımıza uymak zorundadır. Kim nereden gelirse gelsin, ne ortaya konulursa konulsun. Bizim kamu düzenimizi bozmaya kimseye müsaade etmeyiz. Dükkanlarda kimseyi yatırmayız. Bundan sonra arkadaşlarıma talimat verdim." şeklinde konuştu.

    İnsanlıktan vazgeçmeyeceklerine ve kötülük yapmayacaklarına dikkati çeken Soylu, göçmenlere yönelik uyum toplantıları düzenlediklerini anımsattı.

    'KİLİS'İN BÜTÜN TABELALARINI DEĞİŞTİRTTİM, KURALI BİZ KOYACAĞIZ'

    Soylu, "Kilis'in bütün tabelalarını değiştirttim. Suriye yazılı tabelalar vardı, hepsini değiştirdim. Türkçe, altına da çok ufak bir bantla beraber Arapça yazabilirsiniz. Kuralı biz koyacağız. Biz birilerinin koyduğu kurala uymayız. Biz devletiz, bunu yapmak konusunda da hukukumuzu, kuralımızı, kendimizi ortaya koyarız." açıklamasını yaptı.

    © AA / Barış ORAL
    Soylu: İmamoğlu valiye 'İt' dedi

    Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    - Suriyeli kardeşlerimize biz ev sahipliği yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bana 6 süre verin, bunu tüm İstanbul'a söylüyorum. Sultangazi'sinden Fatih'ine kadar, Bakırköy'ünden Bağcılar'ına, Güngören'ine kadar, bana 6 ay süre verin, 6 ay sonra buradaki düzenin yüzde 100'e yakın bir oranda herkes tarafından sağlandığını herkes görecektir. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum.    

    - Bize itimat edin. Sadece 6 ay biraz dişinizi sıkın, onlar da bizim kardeşlerimiz. Onlara da çekidüzen vermeyi bir vesileyle burada düzensiz olarak bulunan göçmenleri de geri göndermeyi, çok net bir şekilde düzensiz, kaçak olarak bulunanları geri göndermeyi de biz kendi üzerimize alıyoruz ama biz bize bir sınav olarak verilen bu kardeşlerimize haksızlık yapmayalım. Onların da kamu düzenini bozmalarına bir şekilde izin vermeyelim. O da bizim işimiz, bizim görevimiz. Eksiklik varsa da bizim üzerimize yayın ama 6 ay içerisinde Allah nasip ederse bu düzeni hep beraber ortaya koyacağız.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    1941'de Süveyş Körfezi'nde batmış Tistlegorm gemisinin görünümü.
    Okyanus dibinden etkileyici görüntüler
    Karikatür
    'ABD'nin yeni uçak gemisi F-35'lerle uyumlu değil'
    İnfografik
    Palantin Elektronik Harp Sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet