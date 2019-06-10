İYİ Partili Türkkan: Soylu ile ilgili olarak 'Erdoğan’dan sonrasına hazırlanıyor' şeklinde bazı görüşlere rastlıyorum

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kişisel Twitter hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dair bir iddiayı takipçileriyle paylaştı.
"Süleyman Soylu ile ilgili olarak; “Erdoğan’dan sonrasına hazırlanıyor” şeklinde bazı görüşlere rastlıyorum. Ben de size bu cenah ile 40 yıldır hukuku olan bir siyasetçi olarak söylüyorum: Allah geçinden versin ama Erdoğan’dan sonra Soylu’yu odunla kovarlar Ak Parti’den."
Süleyman Soylu ile ilgili olarak; “Erdoğan’dan sonrasına hazırlanıyor” şeklinde bazı görüşlere rastlıyorum.— Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) June 9, 2019
Ben de size bu cenah ile 40 yıldır hukuku olan bir siyasetçi olarak söylüyorum:
Allah geçinden versin ama Erdoğan’dan sonra Soylu’yu odunla kovarlar Ak Parti’den.
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