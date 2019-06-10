Bir çocuğun RTÜK'e şikayeti: Annemle ben şu an babamdan kaçıyoruz, lütfen diziyi bitirin

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) geçen sene 124 bin şikayet ulaştı. Bunlardan en dikkat çekeni ise bir çocuğunki oldu: "Babam bir dizideki karısını döven karaktere çok benziyor. Lütfen diziyi bitirin de babam anneme aynısını yapamasın."

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK), geçen yıl vatandaşlardan ulaşan şikayetlerin büyük bölümü dizi filmlerle ilgili oldu.

2018 raporuna göre geçen yıl 124 bin 234 kişi, çeşitli kanallar üzerinden Üst Kurula şikayetlerini ulaştırdı. Vatandaşlar, en çok 48 bin bildirimle dizi filmleri şikayet etti. Dizi filmlere yönelik şikayetlerin ortak noktası “şiddet içerikli ve illegal eylemlerin yansıtıldığı sahnelerin, özellikle çocuklara ve gençlere olumsuz emsal teşkil edip benzer eylemlere teşvik ettiği, bu durumun da toplumun hukuka güvenini sarsılabileceği” görüşü oldu.

RTÜK İletişim Hattı’na ulaşan bir çocuğun şikayeti ise dikkat çekici bulundu. Çocuk, yaptığı şikayet başvurusunda, babasının bir dizideki karısını döven karaktere çok benzediğini belirterek “Annemle ben şu an babamdan kaçıyoruz. Lütfen diziyi bitirin. Kaç gündür size şikayet etmeye kalktım. Her seferinde beni dövdü. Lütfen bitsin de babam anneme aynısını yapamasın” ifadelerini kullandı.

RTÜK, 2018’de küçük çoçuğun şikayet ettiği dizinin de arasında bulunduğu en çok şikayet alan dizi filmlere altı defa idari para cezası, bir defa da program durdurma cezası müeyyidesi uyguladı.

Vatandaşların RTÜK’e en çok şikayet ettikleri arasında ikinci sırayı sohbet programları aldı.

Bu tür programlara ilişkin 17 bin 782 bildirim ulaştı. En fazla “Adnan Oktar ile Sohbetler” şikayet edilirken ilgili kanalın yayınları RTÜK kararıyla durduruldu.

Tele-alışveriş konusunda RTÜK’e yaklaşık 12 bin şikayet ulaştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin “Her bir bildirim bizim için çok kıymetli. Bütün şikayetleri tek tek ele alıyor ve gerekeni yapıyoruz” dedi.