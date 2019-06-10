AK Parti 81 ilde seçmene beklentilerini sordu

AK Parti, 7 bölgede 81 ilden katılımcılarla yaptığı toplantılarda teşkilatına gelen talep ve beklentileri de değerlendirdi. Bunlar arasında atama bekleyen öğretmenler ve erken yaşta evlilikler konuları öne çıktı.

AK Parti, 7 bölgede 81 ilden katılımcılarla yaptığı toplantılarda teşkilatına gelen talep ve beklentileri de değerlendirdi.

Milliyet gazetesinden Kıvanç El'in haberine göre, İnsan Hakları Başkanlığı tarafından teşkilat mensuplarıyla bir araya gelinerek yapılan toplantılarda, AK Parti tabanının çözüm beklediği konular saptandı.

O başlıklardan önde gelenleri:

Atama bekleyen öğretmenler

Erken yaşta evlilikler

Evde yaşlı bakımında yaşanan sıkıntılar

Göreve iade kararlarına rağmen yaşanan FETÖ mağduriyetleri

Kadın cinayetleri

Kıdem tazminatı tartışmaları

Mülteci sorunu

Trafik ışıklarında dilenen çocuklar

Tefecilik ve kaçakçılık

ERDOĞAN'A SUNULDU

Hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulurken, parti tabanının beklentileri arasındaki diğer başlıklar da şöyle sıralandı:

Doğu'da yatırımlar ve iş imkanlarının oluşturulması