Tabancayla vurduğu eşini hastanede öldürmeye kalkan adamın kızları: Bizler de babamın ölüm listesindeydik

Tabancayla vurup yaraladığı eşini hastanede öldürmeye kalkan Hasan C. polis tarafından yakalanarak ve tutuklandı. Saldırganın kızları, "Babam uzaklaştırma kararına rağmen gelip annemi vurdu. Zaten biz de onun ölüm listesindeydik" dedi.

Bahçelievler, Zafer Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesinde 5 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen olayda Hasan E.C. barışma teklifini kabul etmeyen eşi Ayşegül C.'yi kurşun yağmuruna tuttu. 4 kez karın bölgesinden, sol kolundan 2 kez, sağ kolundan 2 kez, kalça kısmından 1 kez vurulan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Daha önce kızının kayınpederi Ahmet V.K.'yı Manisa'da tabanca ile yaralayan ve 7 buçuk ay hapis cezası alan şüphelinin kısa süre önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

Hasan E.C. geçen cuma eşinin yattığı hastaneye silahla gidip Ayşegül C.'yi tekrar öldürmeyi denedi. Ama önlem alan polisler tarafından yakalanıp tutuklandı.

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