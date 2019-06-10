İstanbul sandıklarında görevli sayısı üçe katlanacak

CHP'nin, 31 Mar'’ta 60 bin olan sandık görevlisi sayısı 23 Haziran seçiminde yaklaşık 150 bin olacak. "Stratejimiz hızlı değil doğru sonuç açıklamak" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Tek bir oyun bile peşinde olacağız" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yenileme kararı verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine iki hafta kala hem kampanyaya hem de sandık güvenliği çalışmalarına hız verildi. Yaklaşık 31 bin sandıkta 10 milyonun üzerinde seçmenin oy kullanacağı İstanbul’da CHP en az 150 bin görevliyle sandık başında olacak.

CHP yenilenecek İstanbul seçimi için 'sessiz ve görünmez kampanya' olarak nitelendirdiği bir çalışma stratejisi benimsedi. Çalışma kapsamında 39 ilçede milletvekilleri, parti yöneticileri ve gönüllüler pazar yerlerinden kahvehanelere, piknik alanlarından salon toplantılarına her gün onlarca programa katıldı.

CHP’nin son iki hafta yapacağı kampanya da iki koldan devam edecek. İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu çeşitli ilçelerde İstanbullularla buluşmasını sürdürecek. Ayrıca partinin 39 ilçeye görevlendirdiği çalışma ekipleri de programlarını yoğunlaştırarak sürdürecek.

İMAMOĞLU'NDAN ÜÇ AYAKLI SÖYLEM

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre , CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Ramazan bayramı ve 9 günlük bayram sürecinde sahada olduklarını ama gelecek haftayla birlikte çalışmaların daha da hızlanacağını söyledi.

Yılbaşından bu yana sahada olan İmamoğlu’nun ilçelerde kendiliğinden mitinge dönüşen halk buluşmalarına devam edeceğini söyleyen Adıgüzel, bu mitinglerde İmamoğlu’nun İstanbul ile ilgili projelerini, 31 Mart’tan sonra yaşananları ve 18 günde yaptıklarını anlatan üç ayaklı iletişim süreci içinde olacağını ifade etti.

Adıgüzel çalışmalar kapsamında özellikle pazar yerlerini ziyaret edeceklerini belirterek, “Vatandaşın filesi boş ve bunu gündemden düşürmemek gerek” dedi.

'TEK BİR OYUN BİLE PEŞİNDE OLACAĞIZ’

Seçim yaklaşırken sandık güvenliği ile ilgili çalışmalarda da sona gelindi. Seçim tekrarı kararı alınır alınmaz sandık güvenliği çalışmalarını başlattıklarını anlatan Adıgüzel, “Sandık görevlilerimizi belirledik. Eğitimler devam ediyor. Diğer yandan müşahit takviyelerini yapıyoruz. Seçim günü için de sistemimizi test ediyoruz. Sandık çalışması büyük disiplinle devam ediyor” dedi.

“Tek bir oyun bile peşinde olacağız” diyen Adıgüzel, önceki seçime göre daha yoğun bir ilgi olduğunu, bunun da işlerini daha kolaylaştıracağını söyledi. Adıgüzel şunları ifade etti:

“31 Mart’ta CHP sistemine kayıtlı olarak 60 bin kişiyi sandıklarda görevlendirdik. Bu sandık kurulu üyeleri, okul sorumluları, okul sorumlusu avukatlar, kat sorumluları ve okul bilişim sorumlularının içinde bulunduğu görevlilerdi. Ayrıca bunu gönüllüler ve müşahitlerle takviye ettik. Bu seçimde görünen sandık başlarında üç katına yakın görevli olacak. Bu 150 binden az görevli olmayacak demek. Gördüğümüz kadarıyla bu seçim görevlilerin yanı sıra gönüllülerin de sandık başında olduğu bir seçim olacak. Oyunu kullanan çok sayıda seçmen de sandıklar açıldıktan sonra süreci takip etmek için sandık başlarında olacak. Hem görevliler hem gönüllüler tüm dikkatleriyle tutanakların tutulmasını, oyların sayılmasını takip edecek. Bu da İstanbul’daki milyonlarca insanın seçime, demokrasiye nasıl sahip çıktıklarını gösterecek.”