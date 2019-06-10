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12:59 10 Haziran 2019
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    Türk gençler - öğrenci - sınav

    MEB, 11 bin yetenekli öğrenci arıyor

    © AFP 2019 / YASIN AKGUL
    Türkiye
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    Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Türkiye genelindeki 82 güzel sanatlar ile 76 spor lisesinin 9. sınıflarına özel yetenek sınavıyla 11 bine yakın öğrenci yerleştirilecek.

    Bu yıl, fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları, 1 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak.

    Almanya- Okul- Öğrenci
    © REUTERS / Ralph Orlowski
    Kocaeli'de üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü okul, ekonomik gerekçelerle kapandı
    Sınavsız yerleştirmede ise öğrencilerin ikametgahlarına en yakın okullara kayıtları tercihlerine göre yapılacak.

    Bakanlığın 1 Haziran'da yaptığı LGS kapsamındaki merkezi sınav ya da adrese dayalı yerleştirme seçeneğinin dışında çocuklarının spor, sanat ya da müziğe yeteneği olduğunu düşünen veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı güzel sanatlar ve spor liselerine kayıt için bugünden itibaren 28 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek.

    Öğrencilerin yerleştirmelerinde kullanılacak ortaokul başarı puanı, ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacağından bu öğrencilerin LGS merkezi sınav puanları, yetenek sınavlarında dikkate alınmayacak.

    Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfını bitiren öğrenciler, dilekçe ile birlikte öğrenim görmek istediği okul türlerinden en fazla iki okul müdürlüğüne başvurabilecekler.

    YETENEK SINAVINDA 50 PUAN BARAJININ ALTINDA KALANLAR BAŞARISIZ SAYILACAK

    Öğrencilerin listeleri 29-30 Haziran'da açıklandıktan sonra Temmuz ayının ilk haftasında yetenek sınavları tamamlanacak ve öğrencilerin kayıtları LGS sonuçlarına bakılmadan yapılabilecek.

    © Fotoğraf : DHA
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    Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı, bölümler bazında 1-5 Temmuz'da komisyonlarca yapılacak. Öğrenci seçiminde yetenek sınavında 50 puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak, değerlendirmeye alınmayacak.

    Yetenek sınavında 50 ve üzerinde puan alanların ise yetenek sınavının yüzde 70'i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30'u alınarak, 100 tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılacak.

    En yüksek puandan aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek liste 5 Temmuz'da mesai bitiminde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek.

    Milli Eğitim Bakanlığınca, bu yıl Türkiye genelindeki 82 güzel sanatlar ile 76 spor lisesinin 9. sınıflarına 11 bine yakın öğrenci yerleştirilmesi planlanıyor.

    Etiketler:
    Sınav, Güzel sanatlar, Spor, Öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye
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