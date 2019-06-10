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14:32 10 Haziran 2019
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    İBB adayları Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını 16 Haziran'da, moderatör İsmail Küçükkaya

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (221)
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    Cumhur İttifakı'nın AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geleceği ortak canlı yayının 16 Haziran Pazar günü saat 21:00'da yapılacağı, programın moderatörünün ise gazeteci İsmail Küçükkaya olacağı açıklandı.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı canlı yayınla ilgili ortak açıklama yaptı.

    Nagehan Alçı
    © Fotoğraf : YouTube
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    İlk sözü alan AK Partili Ünal, Altay'la yürüttükleri çalışmaların tamamlandığını söyledi. Çalışmaların neticesinde mutabık kaldıkları bir protokolü paylaşacaklarını aktaran Ünal, şöyle konuştu:

    "Öncelikli olarak 23 Haziran'da gerçekleşecek olan İstanbul seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesini şimdiden temenni ediyoruz. 'Hayırlı, uğurlu olsun' diyoruz. Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar  günü saat saat 21.00'de canlı yayında bir araya geleceklerdir."

    Mahir Ünal, canlı yayının herhangi bir kanalda değil tüm kanallarda yayınlanacak şekilde orak yayınla gerçekleştirileceğini dile getirerek, "Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir" dedi.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da canlı yayını gerçekleştirecek moderatör İsmail Küçükkaya'nın her bir adaya eşit sürede eşit aynı soruları sormak suretiyle bu yayını gerçekleştireceğini belirterek, "Eşit süre ve eşit soru ilkesi çerçevesinde bir tartışma programı gerçekleşecek. Canlı yayın programı da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek. Canlı yayının teknik hizmetlerini AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilmiş ortak bir teknik ekip yürütecektir. Hiçbir televizyon kanalına ait olmayan, özel bir servis sağlayıcı ekip tarafından canlı yayın süresi boyunca uyduya bu servis edilecek. Türkiye'deki bütün yayın kuruluşları, sosyal medya, görsel medya dahil bu yayını alıp istemeleri halinde servis edeceklerdir" ifadelerini kullandı. 

    'EŞİT SÜRE, EŞİT SORU İLKESİ'

    Mahir Ünal ile 2 gündür yürüttükleri görüşmeler sonrasında 6 maddelik bir mutabakat metninin ortaya çıktığını vurgulayan Altay, "İstanbulumuza, adaylarımıza, 'Türkiyemize hayırlı olsun' diyoruz" dedi.

    Gazetecilerin soruları üzerine Ünal, "Eşit süre, eşit soru ilkesine bağlı kalarak moderatör ve adaylar, kendi aralarındaki müzakereyle belirleyecekler" açıklamasında bulundu.

    ​'KILIÇDAROĞLU İLE ERDOĞAN SÜRECİN DEVAMINDA ETKİLİ OLMUŞLARDIR'

    Ünal, moderatör isminde nasıl mutabık kalındığına yönelik bir soru üzerine ise, "Sayın İsmail Küçükkaya'nın belirlenmesi süresinde Sayın Engin Altay, Sayın Ekrem İmamoğlu ile ben de Sayın Binali Yıldırım'la müzakerelerde gerekli diplomasiyi sürdürüp ortak bir karar oluşturduk" diye konuştu.

    Fatih Altaylı
    © Fotoğraf : Twitter
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    Altay da parti genel başkanlarıyla süreçle ilgili bilgilendirme boyutunda görüşmeler yapıldığını anlatarak, "Parti liderlerinin bizim yaptığımız her işe mutlaka zaten bir katkısı vardır" ifadesini kullandı.

    Ünal da "Takdir edersiniz ki genel başkanlar bu süreçte kendi adaylarıyla ilgili çünkü Sayın Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı AK Parti adayı, Sayın Ekrem İmamoğlu da Millet İttifakı CHP adayı. Doğal olarak hem CHP Genel Başkanı hem de AK Parti Genel Başkanı kaçınılmaz olarak bu sürecin devamında en başından itibaren etkili olmuşlardır" diye konuştu.

    ​İMAMOĞLU'NDAN YILDIRIM'A: BAŞARILAR DİLERİM

    CHP'li İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "16 Haziran Pazar günü saat 21.00’de @KucukkayaIsmail moderatörlüğünde sizinle İstanbul’u tüm yönleriyle konuşmaktan büyük keyif alacağım. Başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (221)

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    Etiketler:
    Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, 23 Haziran İBB seçimleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Engin Altay, Mahir Ünal, İsmail Küçükkaya, CHP, AK Parti, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu
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