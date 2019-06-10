Uber sürücülerinden protesto: Sistem kapandı, borçlar ve cezalar kaldı

Uber'in Türkiye'de çekilme kararı almasının ardından Uber sürücüleri kendilerine kesilen cezalar ile baş başa kaldıkları ve tazminatlarının ödenmediği gerekçesiyle şirketi protesto etti.

Sözcü'den Fatma Vurgun ve Ümit Türk'ün haberine göre , İstanbul’da taksici esnafının protestolarına neden olan internet uygulaması üzerinden taşımacılık hizmeti veren Uber’in, İstanbul’daki UberXL faaliyetlerini 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğunu açıklaması Uber sürücülerinin tepkisine yol açtı. Ağır cezalar ve uygulanan yaptırımlar nedeniyle Uber’in böyle bir yola başvurduğunu savunan sürücüler, işsiz kaldıklarını söyledi.

İstanbul Sütlüce’de bulunan Uber Türkiye Ofisi önünde toplanan sürücüler, mağdur olduklarını ifade ederek tazminatlarının ve trafik cezalarının ödenmesini istedi.

'BORÇ YÜKÜ ALTINDA KALDIK'

Uber sürücüsü Koray Hasgül, bir gün içerisinde haber verilmeden sistemin kapandığını öne sürerek, “Çok ciddi borç yükü altında kaldık. Yaklaşık 11 bin civarında insan mağdur edildi ve bunun etkilediği 50 bin insan daha var. Bizler, bu yükün altından kalkamayacağımız için bizi bu duruma düşüren Uber’den maddi ve manevi tazminatlarımızı talep ediyoruz. Tüm yasal zeminlerde maddi ve manevi tazminatlarımızın da takipçisi olacağız.” diye konuştu.

Uber sürücüleri Sültüce’deki şirket merkezi önünde protesto eylemlerinde bulundu.

Bir başka Uber sürücüsü Yusuf Saraç da mağduriyetlerinin sadece işlerinin elinden alınması olmadığını ve araçlarını banka kredisiyle alan sürücülere haciz geldiğini söyledi.

Saraç, “Buraya gelecek otobüs parası dahi olmayan arkadaşlar var. Bunun haricinde Uber’den yediğimiz hali hazırda trafik cezalarımız var. Milyonlarla ifade edilen rakamlar. Şuan da İstanbul’da yolcuların Uber’den hiçbir şekilde sistemden araç çağırma durumu yok. Sarı ve turkuaz taksiler dışında sistem işlemiyor. Uber XL araçlarımız tamamen sistemden çıkarılmış durumda. Kadir gecesinde Uber bir açıklama yaparak, İstanbul genelinde XL araçların çalışmayacağını söyledi. Sistem kapandı. Borçlar kaldı, cezalar kaldı” ifadelerini kullandı.

'UBER YETKİLİLERİ DUYARSIZ DAVRANIYOR'

Uber XL sürücüsü Yusuf Ömer ise asıl problemin Uber’in kapitalist çıkarları doğrultusunda emekçi mağdur etmesi olduğunu kaydetti. Ömer, “Uber yetkilileri son derece duyarsız davranıyor. Basın, yayın yoluyla uluslararası medyada Uber’in Türkiye’de bizleri mağdur etmesi duyulduğunda asıl mağdur olacak kendileridir. Mağdur ettikleri emekçilerin mağduriyetlerini gidermelerini talep ediyoruz.” şeklinde konuştu.

'12 BİN SÜRÜCÜ ORTADA KALDIK'

2014 yılında faaliyete başlayan Uber Global firmasının kendilerini bilgilendirmeden faatliyetleri durdurduğunu dile getiren Kemal Kuru da “12 bin sürücünün trafik cezalarıyla birlikte ortada kaldık. Uber’in buna duyarsız kalması ve bizim duyurmamız sonucunda Uber’in kendi prestiji sarsılacaktır. Cezaların ödenmesi ve hakkımız olan tazminatların daha düzgün seviyelerde verilmesini istiyoruz.” diye konuştu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise, “Korsan taşımacılıkta beklenen son” diyerek davanın da bu doğrultuda sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Aksu yaptığı açıklamada, “Dünyanın birçok ülkesinde, emeği ve plaka için devletin belirlediği sermayeyi ödeyenleri hiçe sayarak korsan taşımacılık yaptığı gerekçesi ile yasaklanan korsan taşımacılık şirketi Uber’in Türkiye'de XL araçlarla yaptığı hukuksuz taşımacılığa son verme kararı aldığını duyuyoruz. Açıkçası gelinen nokta, bizim çok çok önceden uyardığımız üzere, korsan taşımacılık şirketinin beklenen sonunun başlangıcıdır. Bu global korsan taşımacılık bitmiştir. Sürekli dile getirdik, küresel korsanların yaptığı, kamu arazisine gecekondu dikmekten farksız.

Nitekim sonucunu hep birlikte gördük, görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu korsan şirketin korsan olduğunu vurgulayarak haklı olduğumuza değinmiştir. Öte yandan bildiğiniz gibi yaklaşık 6 yıldır taksicilik mesleğinin üzerine bir karabasan gibi çöken, yasaları hiçe sayan, ülkemiz ekonomisine hiçbir katkısı bulunmayan küresel taksi korsanlığına karşı kararlılıkla hukuki bir mücadele yürütüyoruz. Her şeyden önce belirtmeliyiz ki, taksiciler olarak bizler yüce Türk adaletine güveniyoruz. Uber'e karşı açtığımız dava da bildiğiniz üzere 3 Temmuz'da görülecek. Burada bilirkişi raporları bekleniyor. Ancak dava sonuçlanmadan aldığımız iyi haberlerin dava sonucu ile perçinleneceğini düşünüyoruz” dedi.

DURUŞMA 3 TEMMUZ’DA

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, korsan taşımacılık yapmakla suçladığı Uber’e erişimin engellenmesi için İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açmıştı. Mahkemenin, dava dosyasına atadığı bilirkişilerce hazırlanacak raporların gelmesinin ardından bir karar vereceği belirtiliyor. Davanın duruşması 3 Temmuz’da yapılacak.