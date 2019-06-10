Didem Arslan Yılmaz: Bu süreçte tek kazancım, dost görünen ikiyüzlüleri tanımak oldu

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın ortak yayını için çağrı yapan ve programın moderatörü olmak isteyen gazeteci Didem Arslan Yılmaz açıklama yaptı. Yılmaz, "Bu süreçte tek kazancım, dost görünen ikiyüzlüleri tanımak oldu" dedi. Arslan ayrıca, kendisine destek olan kadın gazetecilere de teşekkür etti.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı İmamoğlu’yla AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım arasında 16 Haziran’da yapılacağı netleşen ortak yayınla ilgili açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Ortak yayının çağrısını yapan ve moderatör olmak isteyen gazeteci Didem Arslan Yılmaz konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Arslan'ın açıklaması şu şekilde:

Mesleğimin gereği 17 yıl sonra iki adayı Sayın @BY ve Sayın @ekrem_imamoglu’nu @HaberturkTV ‘de Türkiye’nin Nabzı’na davet edip, canlı yayında birlikte özgürce tartışmaları yönünde bir çağrım olmuştu. Böyle bir yayını baska bir kanal ve tanımadığım bir rejide yapmak istemezdim.

Mesleğimin gereği 17 yıl sonra iki adayı Sayın @BY ve Sayın @ekrem_imamoglu’nu @HaberturkTV ‘de Türkiye’nin Nabzı’na davet edip, canlı yayında birlikte özgürce tartışmaları yönünde bir çağrım olmuştu. Böyle bir yayını baska bir kanal ve tanımadığım bir rejide yapmak istemezdim. — Didem Arslan Yılmaz (@arslandidem) June 10, 2019

​Bu süreçte tek kazancım, dost görünen ikiyüzlüleri tanımak oldu. Meslekteki ve bu süreçteki tanıklıklarımı çoook ilginç ayrıntıları yazmakta olduğum kitabımda okuyacaksınız...

Bu süreçte tek kazancım, dost görünen ikiyüzlüleri tanımak oldu. Meslekteki ve bu süreçteki tanıklıklarımı çoook ilginç ayrıntıları yazmakta olduğum kitabımda okuyacaksınız... — Didem Arslan Yılmaz (@arslandidem) June 10, 2019

​Bu yayını değerli meslektaşım @KucukkayaIsmail’nın en iyi şekilde yöneteceğine inanıyorum , kendisine başarılar diliyorum. Başından beri söylüyorum, önemli olan demokrasimize büyük katkısı olacak bu yayının yapılacak olması.

Bu yayını değerli meslektaşım @KucukkayaIsmail’nın en iyi şekilde yöneteceğine inanıyorum , kendisine başarılar diliyorum. Başından beri söylüyorum, önemli olan demokrasimize büyük katkısı olacak bu yayının yapılacak olması. — Didem Arslan Yılmaz (@arslandidem) June 10, 2019

​Moderatör kim olacak diye günlerdir süren gereksiz tartışma ortamında, başta sevgili @YZGLLDGN , @siring ve @mak_cen başta olmak üzere kadın meslektaşlarıma gösterdikleri destek için çok teşekkür ediyorum.

Moderatör kim olacak diye günlerdir süren gereksiz tartışma ortamında, başta sevgili @YZGLLDGN , @siring ve @mak_cen başta olmak üzere kadın meslektaşlarıma gösterdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. — Didem Arslan Yılmaz (@arslandidem) June 10, 2019

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