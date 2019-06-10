Yıldırım: Küçükkaya başarılı bir arkadaşımız, Dündar teklifini de ben yapmıştım

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu ile yapacağı tartışma programını yönetecek olan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın başarılı biri olduğunu belirterek, "Uğur Dündar teklifini de kendim yapmıştım. Bilemediğimiz bir nedenle vazgeçti" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun Pazar akşamı saat 21:00'de televizyonda ortak canlı yayına çıkacağını, programın moderatörlüğünü de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın yapacağını açıkladı.

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Çatalca’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, İmamoğlu ile birlikte yer alacağı ortak yayının moderatörlüğünü yapacak İsmail Küçükkaya ile ilgili soruya, “İsmail Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız. Ümit ediyorum bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir. Başından beri bu konuda açık ve net olarak kim olursa olsun dedim. Uğur Dündar teklifini de kendim yapmıştım. Henüz bilemediğimiz bir nedenle vazgeçti” yanıtını verdi.

'MODASI GEÇMİŞ YÖNTEMLER UYGULUYORLAR'

İzlanda'ya giden Türkiye A Milli Futbol Takımı'na yapılan uygulamayı eleştiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Gençlerimizin moralini bozmak için modası geçmiş yöntemler uyguluyorlar. Onların yaptığı bu hareket millilerimizi daha da motive edecek, hırslandıracak çok daha güzel bir başarıyı burada da sağlayacaklarına inanıyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Eğer bir yolunu bulursam gitmek isterim."