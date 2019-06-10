Bahçeli'den İzlanda açıklaması: Futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar kabalık ve komplodur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın İzlanda’da yaşadığı olayla ilgili "Futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar tam bir kabalık ve komplodur. İzlanda'yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum" dedi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki rakibi İzlanda ile yapacağı maç için gittiği İzlanda Keflavik Havalimanı’nda yaklaşık 3 saat pasaport kontrolünde bekletilmesi iki ülke arasında diplomatik gerilime neden oldu.

Takım kaptanı Emre Belözoğlu’na, muhabirlere açıklama yaptığı sırada, İzlandalı bir taraftarın tuvalet fırçası uzatması da ayrıca tepki çekti.

Bahçeli, yaşayanan olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İzlanda'da yaşanan rezaletler; sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir. Futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar tam bir kabalık ve komplodur. İzlanda'yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum.

Bahçeli ayrıca, Güney Kıbrıs Yönetimi'nin (GKRY) Fatih gemisi personeline tutuklama kararına dair de Doğu Akdeniz'de açıkça Türkiye'ye tuzak kurulduğunu belirtti ve " Türkiye'nin kuyusu kazılmakta, egemenlik haklarına kastedilmektedir. Rum Yönetimi'nin, Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile iş birliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarması hukuksuzdur, kepazeliktir. Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gasba teşebbüs ve tevessül etmek, uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye'ye meydan okumaktır. Ülkemiz bu barbarca ve barış karşıtı hamleleri göğüsleyecek güç ve yeterliliktedir. Kıbrıs Türklüğü yalnız değildir, Doğu Akdeniz asla peşkeş çekilmeyecektir" dedi.