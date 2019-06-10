Kayıt
20:38 10 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

    AK Parti'den yeni askerlik teklifine ilişkin açıklama

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Niyetimiz Askeralma Kanunu Teklifi'ni bu hafta bitirmek. Bitmezse haftaya biter" dedi.

    Bedelli askerlik
    © AA / Murat Kaynak
    Yeni askerlik sistemi: Erken terhise ‘kademeli’ formül gelebilir
    Genel Kurul'da bu hafta Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşüleceğini ve tüm muhalefet partilerin grup başkanvekillerini bugün arayarak sürece ilişkin bilgi verdiğini anlatan Turan, AK Parti'nin yarın yapacağı kapalı grup toplantısında da Milli Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz'ın milletvekillerini bilgilendireceğini ifade etti.

    Muhalefet partilerinin bazı maddelere ilişkin değişiklik taleplerinin olduğunu anımsatan Turan, bu kapsamda teklifi tekrar gözden geçirdiklerini, paydaşlarla görüştüklerini aktardı. Teklifin, tarafların görüşü alınarak hazırlandığını söyleyen Turan, "Teklifin görüşmelerinin bu hafta bitmesini ama muhalefetin itirazı süreci uzatacak olursa bir dahaki hafta bitmesini öngörüyoruz" diye konuştu.

     Muhalefetin, teklifi "Cumhurbaşkanına ekstra yetki veriliyor" şeklinde eleştirdiğini anımsatan Turan, bu itirazın haklı olmadığını dile getirdi. Bu yetkinin 1970'ten beri Bakanlar Kurulunda olduğunu aktaran Turan, artık Bakanlar Kurulu olmadığı ve yürütmeyi cumhurbaşkanı temsil ettiği için Bakanlar Kurulunun yetkilerinin cumhurbaşkanına verildiğine dikkati çekti. "Zaten olan bir yetkinin devamından bahsediyoruz, yeni bir yetki yok." diyen Turan, teklifi Meclisten uzlaşı ve anlaşmayla geçirmeyi planladıklarını, bu nedenle konuyu tartışacaklarını vurguladı.

    Turan, teklifin her partinin ortak kanaatiyle geçmesini istediklerinin belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Niyetimiz, Askeralma Kanunu Teklifi'ni bu hafta bitirmek. Bitmezse haftaya biter. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir yargı paketi, strateji belgesi vardı. Bununla ilgili vekillerimiz çalışıyorlar, teklifi hazırlıyorlar. Teklif belli bir aşamaya gelir olgunlaşırsa onu da bu haftaya yetiştirip, bir sonraki haftaya vermeyi ümit ediyoruz.  Askerlikten sonra yargı paketini görüşmeyi istiyoruz, niyetimiz o. Bunlar kesin değil daha. Teklif, bu hafta gelirse haftaya görüşürüz, askerlik biterse tabii. Teklifi büyük oranla olgunlaştırdık, bugün yarın Meclis'e gönderebilirsek komisyon görüşme takvimini takdir edecektir. Bu dediğim minvalde takvim devam ederse bir dahaki haftaya askerlik biterse Genel Kurul'da görüşürüz olmazsa haftaya. Çalışıyoruz. Belli bir olgunluğa eriştikten sonra Meclis'e vereceğiz".

    Bedelli askerlik
    © AA / Murat Kaynak
    Cumhuriyet: Yeni askerlik sistemi kışlada ankete takıldı

    Yeni askerlik sisteminin yasalaşmasıyla askerlik süresinin kısalacağı ve çok sayıda askerin terhis olacağı, bu durumun güvenlik riski doğuracağına ilişkin yorumlar hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Turan, "Paydaşlar, bunun Türkiye'nin, askerin, ordunun güvenliği için sorun olmayacağı kanaatinde. Biz de bu kanaate olumlu yaklaşıyoruz. Genel Kurulun takdiri baş tacı, Meclis her zaman bunları revize etme hakkına sahip ama şu an kanun yürürlüğe girdikten sonra 6 ayını bitiren askerlerimizin terhis olmasını öngörüyoruz" diye konuştu.

    Bülent Turan, Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin muhalefetten öneri gelip gelmediğinin sorulması üzerine, "Arkadaşlarımız bayram öncesi görüştü, bazı öneriler var. Bugün bir daha görüşüyorlar" dedi.

    'TARTIŞILAN BİR KONU'

    "27 yaşındaki bir genç de 35-36 yaşında üniversitede hocalık yapan bir genç de bedelli askerliğe başvurabilecek. Yaşı büyük olana öncelik verilmesine ilişkin yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Turan, "Bu, tartışılan bir konu. Bugün yarın belli olacak. Konuşuyoruz, görüşüyoruz" cevabını verdi.

    "Meclis, 23 Haziran seçimine kadar açık olacak mı?" sorusu üzerine Turan, şunları söyledi:

    "İstanbul seçimleri Türkiye için çok önemli ancak bir yerel seçim. Meclisin takvimini, gündemini İstanbul seçimine göre planlıyor olmak doğru olmaz. Türkiye, demokratik kültürüyle her türlü seçimi aşacak, yapacak kabiliyeti olan bir ülke. Meclis çalışmalarının İstanbul seçimine göre endekslemeyi doğru bulmayız. Halkımızın bizden beklentisi olan kanunlar var. Seçime kadar Meclisin çalışmasını öngörüyoruz".

    Etiketler:
    TBMM, Askerlik, Bülent Turan, AK Parti
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Hüseyin Keleş'in 'Kızıl Meydan' isimli çalışması.
    ‘Türklerin Objektifinden Rusya’ sergisinden göz alıcı kareler
    Karikatür
    'Patriot, S-400’ün alternatifi olamaz'
    İnfografik
    Palantin Elektronik Harp Sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet