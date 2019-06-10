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20:38 10 Haziran 2019
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    Van Valiliği, Gezgin Fest'i iptal etti

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Van Valiliği, 2019 yılında yapılması planlanan 'Gezgin Fest Van Gençlik Festivali' organizasyonuna izin verilmediğini duyurdu. Van’da 'Ahlak Harekatı' adı altında bir araya gelen 70 STK üyesi, festivalin gençlerin 'kimyasını bozduğunu' belirtmiş ve tepki göstermişti.

    © İHA /
    Gezgin Fest'e 'Ahlak Harekatı'ndan tepki
    Valilikten yapılan açıklamada, "Gezgin Fest Van Gençlik Festivali" adı altında geçen yıl gerçekleştirilen etkinliğe, kentin ekonomisine ve tanıtımına katacağı katkı, toplumsal kaynaşmanın pekiştirilmesi göz önünde bulundurularak valilik ve diğer kurumlar tarafından destek verildiği belirtildi.

    Firma tarafından alınan güvenlik tedbirlerinin eksikliğine karşın, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda etkinlik geçirmeleri amacıyla yaklaşık bin kolluk personelinin görevlendirilerek organizasyonun sorunsuz geçmesinin sağlandığı bildirilen açıklamada, bu süreç zarfında firma yetkililerinin ilgili kurumlarla yeterli koordinasyonu sağlamadığı vurgulandı. 

    'KUTUPLAŞTIRICI TARTIŞMALARDAN UZAK DURMAYA DAVET EDİYORUZ'

    Bu yıl da ilgili firmanın gerekli izinleri almadan sosyal medya aracılığıyla hazırlıklara başladığı, koordinesiz ve plansız hareket etmeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Vatandaşlarımızın hizmetleri kaliteli, etkin ve eksiksiz olarak alabilmeleri adına Gevaş Kaymakamlığımız tarafından firma temsilcileri ile görüşmeler yapılarak güvenlik başta olmak üzere bir önceki etkinlikte tespit edilen eksik hususlar kendilerine iletilmiştir. Buna rağmen firma tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmemesi, başta güvenlik ile ilgili hususlar olmak üzere eksikliklerin tamamlanmaması üzerine Gevaş Kaymakamlığı tarafından söz konusu etkinliğe izin verilmediği firmaya bildirilerek kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu süreç zarfında söz konusu etkinliğin yapılmasını isteyen veya istemeyen kesimleri, değerler üzerinden toplumumuzu kutuplaştıracak tartışmalardan uzak durmaya davet ediyoruz. Valilik olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında bir etkinlik geçirmeleri maksadıyla gerekli tüm çabaların gösterilmesine karşın firma yetkililerinin Kaymakamlığımız tarafından bir önceki etkinlikte tespit edilen eksik hususları tamamlayamamaları dolayısıyla 2019 yılında yapılması planlanan Gezgin Fest Van Gençlik Festivali isimli organizasyona izin verilmemiştir."

    Festivalin 23 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanıyordu. 

    Gezgin Fest'in Twitter hesabından ise "Direnemedik. Hepinizden özür dileriz. Gün içinde açıklamamızı yapacağız. Festivalimize otopark, çit, dedektör gibi sebeplerle onay çıkmamıştır. Güle Güle Van" şeklinde bir açıklama yapıldı. 

    PROTESTO EDİLMİŞTİ

    31 Mayıs'ta 'Ahlak Harekatı' adı altında bir araya gelen 70 STK üyesi, Gezgin Fest tarafından 23 Haziran’da yapılması düşünülen Gençlik Festivaline tepki göstermişti. 

    Ahlak Harekatı adına konuşan İskender Arvas, "Geçen sene eylül ayında düzenlenen gençlik festivalinde Van halkının milli ve manevi değerlerini yok sayan, Müslüman Van halkının ve gençlerin kimyasını bozan, alkol başta olmak üzere birçok illete bağımlılık oluşturan organizasyonun Van’a şerden başka bir şey getirmedi. Bu festivalde; alkollü içeceklerin tüketimi ve gençlerin alkole alıştırılması, 18 yaş altı gençlerin alana alınması, getirilen sanatçıların Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini rock müziği eşliğinde alay ederek okumaları ve gençlerin buna alet edilmesi, gençlerin milli ve manevi değerlerini bozacak her türlü iğreti davranışa neden olduğu müşahede edilmiştir" demişti. 

    Etiketler:
    valilik, Gezgin Fest, Van
    Topluluk kurallarıTartışma
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