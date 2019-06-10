ÖSYM'den 2019-YKS'ye gireceklere videolu hatırlatma

Videoda, sınava gelirken öğrencilerin, ilgili oturuma ait sınava giriş ve fotoğraf bulunan geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları ve sınav saatinden bir saat önce sınav binasında hazır olmaları gerektiğine dikkat çekiliyor.
Videoda ayrıca nüfus cüzdanında fotoğraf bulunmayan adaylar nüfus müdürlüklerine başvurmaları konusunda uyarılıyor.
2019 #YKS adaylarımıza şimdiden başarılar diler, bu süreçte bazı hatırlatmalarda bulunmak isterim. pic.twitter.com/pquLLI0ZQy— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 10, 2019
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