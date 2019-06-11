RTÜK'ten 'Sen Anlat Karadeniz'deki şiddet sahnelerine ceza veremedi' iddiasına yalanlama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bir çocuğun şikayetine konu olan 'Sen anlat Karadeniz' dizisindeki şiddet sahnelerine ceza verilemediği iddialarına ilişkin, "Bir internet sitesinin de haberinde bahsettiği rapora konu TV kanalı o TV kanalı değil, dizi o dizi değil. Külliyen yalan" dedi.

Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 2018'e ait Vatandaş Bildirimleri Yıllık Raporu konusunda bir RTÜK üyesinin sırf muhalefet yapmak adına sosyal medyadan bazı yanlış bilgileri paylaştığını belirtti.

Rapordaki bilgilerin gizli değil zaten kamuoyuyla paylaşıldığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti: "Basın bülteni doğrudan rapordan alıntılanmıştır. Ancak taşıdığımız etik değerler gereği kanal ve dizi isimleri özellikle açıklanmamıştır. Bir internet sitesinin de haberinde bahsettiği rapora konu TV kanalı o TV kanalı değil, dizi o dizi değil. Külliyen yalan. Hangi birini düzeltelim. Ayrıca ilgili diziye başka sebeplerden RTÜK tarafından cezai müeyyide uygulanmıştır. Yapılan güzel işleri görmezden gelerek Üst Kurul Başkanlığının hedef alınması şaşırtıcıdır."

RTÜK ÜYESİ AÇIKLAMIŞTI

Cumhuriyet'in haberine göre, konuya ilişkin iddiaları ortaya koyan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, RTÜK'ün açıkladığı bildirimlerle ilgili Twitter hesabından açıklama yapmıştı.

Raporun Üst Kurul'da değerlendirilmeden direkt basınla paylaşılmasını nezaketsizlik olarak yorumlayan Taşçı, "Babam bir dizideki karısını döven karaktere çok benziyor. Lütfen diziyi bitirin de babam anneme aynısını yapamasın" diyen bir çocuk tarafından RTÜK'e şikayet edilen dizi ile ilgili de detayları paylaşmıştı. Söz konusu dizinin ATV'de yayınlanan 'Sen anlat Karadeniz' dizisi olduğunu açıklayan Taşçı, raporun kendisi ve içindeki gerçekler ile basın ile paylaşılan hali arasında ciddi farklılık olduğunu belirtmişti.

Taşçı, basın bülteninde çocuğun şikayeti üzerine RTÜK’ün derhal harekete geçerek, şiddet nedeniyle ceza verilmiş gibi bir izlenim yaratıldığını ancak, gerçekte bir kez uyarı cezası bile verilmediğini iddia etmişti.

4- Oysa basın bülteninde sanki çocuğun şikayeti üzerine RTÜK’ün derhal harekete geçerek, şiddet nedeniyle ceza verilmiş gibi bir izlenim yaratılmıştır. Ancak gerçek hiç de öyle değildir. Bu diziye RTÜK Üst Kurulunca değil ceza verilmesi, bir kez uyarı cezası bile veril(e)memiştir — İlhan Taşcı (@ilhantasci) June 10, 2019

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