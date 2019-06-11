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08:09 11 Haziran 2019
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    Mehmet Metiner

    Metiner: Gül ve Davutoğlu ikilisi Yıldırım'ı desteklediklerini açıklasınlar, yeter

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a 'oylarının rengini açıklama' çağrısı yaptı.

    Yeniakit.com.tr'den Murathan Seyitoğlu'nun haberine göre eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, yeni parti kuracakları iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a tepki gösterdi. 

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Metiner, bu isimlerin seçim sürecindeki tavırları için  “Suskunlar çünkü AK Parti’nin kaybetmesini CHP’nin kazanmasını istiyorlar. AK Parti’yi bölüp zayıflatmak ve Erdoğansız bir Türkiye inşa etmek emellerine katkı sağlar” dedi.

    'CHP'NİN KAZANMASINI İSTİYORLAR'

    Sözlerine “Suskunlar çünkü AK Parti’nin kaybetmesini CHP’nin kazanmasını istiyorlar. Ama kazanan CHP, AK Parti’yi bölüp zayıflatmak ve Erdoğansız bir Türkiye inşa etmek emellerine katkı sağlar" diye devam eden Metiner, şöyle konuştu:

    “Ya Erdoğan nefreti her ikisinin de gözünü ve vicdanını kör etmiş ya da malum dış güçlerden (ABD-AB) gelecek desteğin koşulu buna bağlanmış. Çok yazık! Erdoğansız AK Parti malum güçlerin taşeronu olan FETÖ’nün projesiydi. FETÖ AK Parti içindeki siyasi uzantıları vasıtasıyla bunu defalarca denedi. Başarılı olamadı. Davutoğlu döneminde rafine biçimde bu yapılmak istendi. Yapılamadı. Şimdi Gül-Davutoğlu ikilisi üzerinden ayrı ayrı Erdoğansız Türkiye gerçekleştirilmek isteniyor. İstanbul’da CHP’nin kazanmasının bu siyasetin inşa sürecinde kilit rol oynayacağı kanaatine sahipler.”

    'OYLARINIZIN RENGİNİ AÇIKLAYIN'

    Metiner, sözlerini şöyle sürdürdü: 

    Ali Babacan
    © AFP 2019 / Arşiv
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    “Aksini iddia ediyorlarsa, yani hayır böyle bir niyetimiz yok diyorlarsa, hadi daha açık bir ifadeyle diyeyim biz CHP adayının kazanmasını isteyecek kadar hain değiliz diyorlarsa, o zaman kendilerine çağrıda bulunuyorum: Oylarının rengini açıklasınlar! Her konuda demeç veren, güya partilerinin selameti için bildirgeler yayınlayan Gül ve Davutoğlu ikilisi AK Parti adayı Binali Yıldırım’ı desteklediklerini çıkıp açıklasınlar yeter! Evet bu kritik süreçte her ikisini de sadece oylarının ve desteklerinin Ak Parti’den yana olduklarını alenen ve güçlü bir şekilde yapmaları çağrısında bulunuyorum. Bunu yapmazlarsa sözünü ettiğim ihanet şebekesinin bir parçası olduklarını göstermiş olurlar. Bu durumda artık AK Parti adına konuşma hakları kalmaz ve AK Partililer onları kendilerinden bilmezler.”

    'HEM İÇERİDEN GÖRÜN, HEM ARKADAN HANÇERLE, OLMAZ'

    Siyaseti “netlik, dürüstlük ve mertlik” olarak tarif eden AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

    “Hem içerde görün hem arkadan hançerle olmaz. Bunun adına dürüstlük ve mertlik denmez. Diyelim ki AK Parti adayı için destek çağrısında bulunmak istemiyorlar. Şahsi ve siyasi nedenlerle. O zaman çıkıp İstanbul seçimleri için tavırlarını net bir şekilde açıklasınlar bilelim. CHP adayına mı oy verecekler/verdirtecekler yoksa sandığa mı gitmeyecekler? Netlik de mertlik de bunu gerektirir.”

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, İBB, AK Parti, Binali Yıldırım, Ali Babacan, Abdullah Gül, Mehmet Metiner
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