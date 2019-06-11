Fatih Altaylı: Bana sorarsanız AK Parti adayının ilk tercihi İsmail Küçükkaya değildi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi öncesi Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getirecek açık oturumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Moderatörlüğün İsmail Küçükkaya tarafından yapılacağını hatırlatan Altaylı, Yıldırım için "Bence o asıl Fatih Portakal’ı istiyordu" dedi.

Fatih Altaylı, Habertürk'te "İsmail bu işin içinden nasıl sıyrılacak" başlığıyla yayımlanan yazısında "Sonunda belli oldu. Uğur Dündar’ın kabul etmediği işi, İsmail Küçükkaya yapacak. İstanbul’un iki belediye başkan adayına soruları Küçükkaya soracak" ifadesini kullandı.

Altaylı, şöyle devam etti:

"Peşin peşin söyleyeyim, Didem Arslan’a çok ayıp edildi.

Bu işi ısrar kıyamet gündeme getiren, isteyen, zorlayan oydu.

Ama AK Parti adayı Yıldırım, partisine muhalif birisinin moderatörlük yapması için ısrarcı oldu. Hem de Devlet Bahçeli’yi kırma, üzme pahasına.

Peki AK Parti adayı niye böyle bir şey yaptı!

Niye ilk olarak en muhalif kanalın programcısı ve en muhalif gazetenin yazarı Uğur Dündar’ı istedi?

Niye Uğur Dündar talebi savuşturunca ikinci en muhalif medya olan FOX TV’den İsmail Küçükkaya’yı önerdi?

Bakın size bir şey söyleyeyim.

Bana sorarsanız AK Parti adayının ilk tercihi İsmail Küçükkaya değildi.

Bence o asıl Fatih Portakal’ı istiyordu.

Çünkü İsmail Küçükkaya biraz daha ortadan bir isimdi, asıl muhalif olan Fatih Portakal’dı ve Yıldırım onu tercih ederdi.

Ama Portakal’ın Ekrem İmamoğlu ile sınıf arkadaşı olması, Portakal’ın İmamoğlu’nu açık biçimde destekliyor olması buna mani oldu.

İş İsmail’e kaldı.

Niye!

AK Parti burada bir strateji uyguluyor bence.

Geride olduklarını biliyorlar. Zaten öyle olmasa karşılıklı tartışma programına evet demeleri mümkün değildi.

Şimdi bu programı kağıt üzerinde en muhalif televizyonun program sunucusuna yaptırarak meydan okuyorlar.

Program sırasında eğer işler istedikleri gibi gitmezse “Muhalif medyanın tuzağına düşmüş mağdur aday” olacaklar.

Yok eğer İsmail Küçükkaya muhaliflerin beklediği performansı sergilemez ve sert sorular soramazsa bu kez de muhalefetin kalesini dağıtmış, güvenilirliğini yerle bir etmiş olacaklar.

Yani ya Küçükkaya 31 Mart seçiminin İmamoğlu karşısındaki Turgay Güler’in, Binali Yıldırım versiyonu olacak.

Ya da “Bu muymuş, muhalif medyanın sesi Fox TV” denilecek.

Bence plan bu.

Bakalım İsmail bu işin içinden nasıl sıyrılacak."