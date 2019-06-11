Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı

Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde, Fırtına Vadisi üzerinde yapılan kaçak yapılar yıkılıyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yıkım ihalesinin ardından 21 kaçak ve ruhsatsız yapıyla ilgili İl Özel İdaresi’nce çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda jandarma ekipleri, ilk olarak Akkaya köyünde, Fırtına Deresi kenarındaki 3 katlı yapının yıkımı için sabahın erken saatlerinde tedbir aldı. © AA / Muhittin Sandıkçı

Çalışmalarda jandarma ekipleri, ilk olarak Akkaya köyünde, Fırtına Deresi kenarındaki 3 katlı yapının yıkımı için sabahın erken saatlerinde tedbir aldı. © AA / Muhittin Sandıkçı 1 / 2 © AA / Muhittin Sandıkçı Çalışmalarda jandarma ekipleri, ilk olarak Akkaya köyünde, Fırtına Deresi kenarındaki 3 katlı yapının yıkımı için sabahın erken saatlerinde tedbir aldı.

Yolu bir süreliğine trafiğe kapatan ekipler, iş makinesiyle yıkıma başladı.

© AA / Muhittin Sandıkçı Bu arada durumu öğrenerek bölgeye gelen vatandaşların alana yaklaşmasına izin verilmedi. Jandarma ve polis ekipleri, vatandaşları çevreden uzaklaştırdı.

Yıkıma karşı çıkan bazı vatandaşlar ile yapı sahiplerinin vadideki bekleyişi sürüyor.

Bazı vatandaşlar ise yıkım öncesi güvenlik güçlerinden izin alarak, yapıların içerisindeki eşyalarını boşalttı.

Yıkım işlemlerinin ay sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.