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13:23 11 Haziran 2019
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    Berkin Elvan

    AYM 'Mağdur olmak yetmez, ikna et' diyerek Berkin Elvan başvurusunu reddetti

    © AA /
    Türkiye
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    Anayasa Mahkemesi, Gezi eylemleri sırasında Okmeydanı'nda polisin attığı gaz fişeğiyle vurulan ve 15 yaşındayken hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ailesinin başvurusunu reddetti. Kararda, "Başvurunun kabul edilebilmesi için başvurucunun mağdur olduğunu göstermesi veya mağdur olduğu konusunda Anayasa Mahkemesi’ni ikna etmesi gerekir" denildi.

    Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, AYM, Berkin Elvan'ın ailesinin bireysel başvurusunu reddetti.

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
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    AYM kararında, "Bir bireysel başvurunun kabul edilebilmesi için başvurucunun sadece mağdur olduğunu ileri sürmesi yeterli olmayıp ihlalden doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiğini yani mağdur olduğunu göstermesi veya mağdur olduğu konusunda Anayasa Mahkemesi’ni ikna etmesi gerekir. Bu itibarla mağdur olduğu zannı veya şüphesi de mağdurluk statüsünün varlığı için yeterli değildir. Buna göre aile bireylerinin kötü muamele yasağı bakımından mağdur statüsüne sahip olabilmeleri için ölüm olayı nedeni ile kaçınılmaz olarak yaşanılan üzüntüye farklı bir boyut ve şekil kazandırılmış olmalıdır" denildi.

    Berkin Elvan’ın ailesi, 30 Mart 2015’te yaşam hakkının ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasıyla AYM’ye başvurmuştu. 

    SAMİ ELVAN: AİHM'E BAŞVURACAĞIZ

    Berkin Elvan
    © AA /
    Berkin Elvan için olay yerinde keşif yapılacak
    Öte yandan Birgün gazetesinden Anıl Ataş'a konuşan baba Sami Elvan, "Bütün haklarımızı aramaya devam edeceğiz" dedi.

    Elvan, "Biz bunların kararını zaten tanımıyoruz, bugüne kadar da kendi adımıza olumlu bir karar verdiklerini hiç görmedik. Bu şu anlama geliyor, Berkin’in mahkemesinin sonucunun da bu doğrultuda olacağını gösteriyor. Umarım ülkemizde adil bir şekilde yargı olur, herkes hak ettiğini bulur. Biz elimizden gelen her şeyi yapıp bu davayı sürdüreceğiz, peşini bırakacak değiliz. Ben olmasam bile çocuklarım bunun peşini bırakmayacak. Sonuç ne olursa olsun, ülkemizde adaletin olmadığını ve insanların iki dudağının arasında olduğunu hepimiz biliyoruz" diye konuştu.

    AİHM’e başvurmayı planladıklarını aktaran Elvan, avukatların bu doğrultuda hazırlıklarını yaptığını belirtti.

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    Etiketler:
    mağdur, AİHM, BirGün Gazetesi, Hürriyet gazetesi, Okmeydanı, Gezi Parkı eylemleri, Türkiye, Sami Elvan, Berkin Elvan, Anayasa Mahkemesi
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