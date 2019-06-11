AYM 'Mağdur olmak yetmez, ikna et' diyerek Berkin Elvan başvurusunu reddetti

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, AYM, Berkin Elvan'ın ailesinin bireysel başvurusunu reddetti.
Berkin Elvan’ın ailesi, 30 Mart 2015’te yaşam hakkının ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasıyla AYM’ye başvurmuştu.
SAMİ ELVAN: AİHM'E BAŞVURACAĞIZBirgün gazetesinden Anıl Ataş'a konuşan baba Sami Elvan, "Bütün haklarımızı aramaya devam edeceğiz" dedi.
Elvan, "Biz bunların kararını zaten tanımıyoruz, bugüne kadar da kendi adımıza olumlu bir karar verdiklerini hiç görmedik. Bu şu anlama geliyor, Berkin’in mahkemesinin sonucunun da bu doğrultuda olacağını gösteriyor. Umarım ülkemizde adil bir şekilde yargı olur, herkes hak ettiğini bulur. Biz elimizden gelen her şeyi yapıp bu davayı sürdüreceğiz, peşini bırakacak değiliz. Ben olmasam bile çocuklarım bunun peşini bırakmayacak. Sonuç ne olursa olsun, ülkemizde adaletin olmadığını ve insanların iki dudağının arasında olduğunu hepimiz biliyoruz" diye konuştu.
AİHM’e başvurmayı planladıklarını aktaran Elvan, avukatların bu doğrultuda hazırlıklarını yaptığını belirtti.
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