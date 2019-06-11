Kılıçdaroğlu: Sarayda oturup lale devrini yaşayanlar kentin varoşlarında yaşayanların dramını biliyorlar mı?

"Son bir yılda sarımsak fiyatı yüzde 97, patates fiyatı yüzde 99, domates yüzde 73 arttı" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sarayda oturup lale devrini yaşayanlar kentin varoşlarında yaşayanların dramını biliyorlar mı?" diye sordu.