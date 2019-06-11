Kılıçdaroğlu: Sarayda oturup lale devrini yaşayanlar kentin varoşlarında yaşayanların dramını biliyorlar mı?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
TBMM’de partimizin grup toplantısında konuşuyorum... https://t.co/yiDjRJb64O— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 11 июня 2019 г.
- Hayatın acıları var ama sevinçleri de var. Bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Aramızda Ampute Milli Takımı var. Hoşgeldiniz, şeref verdiniz. Sizlerin başarısı sıradan bir başarı değil. Bedeninizden bir parçayı bıraktınız. Bu ülke için bıraktınız, bizler rahat olalım diye bıraktınız. Ağırlığı gazilerimizden oluşan bir milli takım. Sizler büyük başarılara imza attınız bizi gururlandırdınız.
- Milli Takımımız da Fransa karşısında olağanüstü başarıya imza attı. Herkesi yürekten kutluyorum. Spor centilmenlik için yapılan bir mücadeledir. Fransız milli marşı okunurken yapılan protestolara üzüldüğümü ifade etmek isterim. İzlanda'da Milli Takımızın karşılaştığı bir olay vardı. Son derece üzücü bir olay. Kendisini medeniyetin en önemli aktörlerinden birisi olarak gösterenlerin milli takımımıza karşı işledikleri bu kabul edemeyeceğimiz bir olayı Milli Takımımıza yaşattığı için büyük bir üzüntü duyduğumu da ifade etmek isterim. Centilmence yapılması gereken bir mücadeledir. Bu olumsuz tepkiyi doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim. Milli Takımımız Fransa'da olduğu gibi bir başarının altına imza atar.
- 1000 liranın altında yaşlılık ölüm aylığı gelir elde edenlerin sayısı 1 milyon 120 bin 877 kişi. Ayda 1000 liranın altında aylık verdiğiniz bu insanlar nasıl geçinecekler? 17 yıldır bir iktidar Türkiye'yi yönetiyor. 1500 liranın altında kaç kişi alıyor? 2 milyon 837 bin 24 kişi. Nasıl geçinecek bunlar? 2000 liranın altında aylık alanlar 8 milyon 311 bin 419 kişi. Saray bunu biliyor mu acaba?
- AK Parti’ye oy veren vatandaşların vicdanına sesleniyorum; bir kişi siyaset yapıyor ama AK Parti’de değil, Saadet Partisi’nde yapıyor. Sen misin o partide siyaset yapan, iki çocuğunun da işine son veriyor.
- Senin vicdanın bunu kaldırıyorsa git Binali Yıldırım’a oy ver kardeşim! Kişinin çoluk çocuğuyla uğraşılır mı? Haram yediyse, yolsuzluk yaptıysa uğraş. Ama alın teriyle çalışıyor. ‘Baban neden AK Partili değil, o zaman işine son verelim’. Bunu hiçbir insan, vicdan değerlerine sahip olan kişi kaldıramaz. Rakibini saygıyla anar ona değer verirsiniz. Siz hayatını, ailesini nasıl yok ederim diye bunun peşindesiniz.
- Son bir yılda sarımsak fiyatı yüzde 97, patates fiyatı yüzde 99, domates yüzde 73 arttı. Sarayda oturup lale devrini yaşayanlar kentin varoşlarında yaşayanların dramını biliyorlar mı? Sen efulilerle besleniyorsun, vatandaş ekmek bulamıyor.
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