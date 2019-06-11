Kayıt
14:21 11 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    SON DAKİKA

    Kılıçdaroğlu: Sarayda oturup lale devrini yaşayanlar kentin varoşlarında yaşayanların dramını biliyorlar mı?

    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10

    "Son bir yılda sarımsak fiyatı yüzde 97, patates fiyatı yüzde 99, domates yüzde 73 arttı" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sarayda oturup lale devrini yaşayanlar kentin varoşlarında yaşayanların dramını biliyorlar mı?" diye sordu.

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    • ​Hayatın acıları var ama sevinçleri de var. Bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Aramızda Ampute Milli Takımı var. Hoşgeldiniz, şeref verdiniz. Sizlerin başarısı sıradan bir başarı değil. Bedeninizden bir parçayı bıraktınız. Bu ülke için bıraktınız, bizler rahat olalım diye bıraktınız. Ağırlığı gazilerimizden oluşan bir milli takım. Sizler büyük başarılara imza attınız bizi gururlandırdınız.
    • Milli Takımımız da Fransa karşısında olağanüstü başarıya imza attı. Herkesi yürekten kutluyorum. Spor centilmenlik için yapılan bir mücadeledir. Fransız milli marşı okunurken yapılan protestolara üzüldüğümü ifade etmek isterim. İzlanda'da Milli Takımızın karşılaştığı bir olay vardı. Son derece üzücü bir olay. Kendisini medeniyetin en önemli aktörlerinden birisi olarak gösterenlerin milli takımımıza karşı işledikleri bu kabul edemeyeceğimiz bir olayı Milli Takımımıza yaşattığı için büyük bir üzüntü duyduğumu da ifade etmek isterim. Centilmence yapılması gereken bir mücadeledir. Bu olumsuz tepkiyi doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim. Milli Takımımız Fransa'da olduğu gibi bir başarının altına imza atar.
    • 1000 liranın altında yaşlılık ölüm aylığı gelir elde edenlerin sayısı 1 milyon 120 bin 877 kişi. Ayda 1000 liranın altında aylık verdiğiniz bu insanlar nasıl geçinecekler? 17 yıldır bir iktidar Türkiye'yi yönetiyor. 1500 liranın altında kaç kişi alıyor? 2 milyon 837 bin 24 kişi. Nasıl geçinecek bunlar? 2000 liranın altında aylık alanlar 8 milyon 311 bin 419 kişi. Saray bunu biliyor mu acaba?
    • AK Parti’ye oy veren vatandaşların vicdanına sesleniyorum; bir kişi siyaset yapıyor ama AK Parti’de değil, Saadet Partisi’nde yapıyor. Sen misin o partide siyaset yapan, iki çocuğunun da işine son veriyor.
    • Senin vicdanın bunu kaldırıyorsa git Binali Yıldırım’a oy ver kardeşim! Kişinin çoluk çocuğuyla uğraşılır mı? Haram yediyse, yolsuzluk yaptıysa uğraş. Ama alın teriyle çalışıyor. ‘Baban neden AK Partili değil, o zaman işine son verelim’. Bunu hiçbir insan, vicdan değerlerine sahip olan kişi kaldıramaz. Rakibini saygıyla anar ona değer verirsiniz. Siz hayatını, ailesini nasıl yok ederim diye bunun peşindesiniz.
    • Son bir yılda sarımsak fiyatı yüzde 97, patates fiyatı yüzde 99, domates yüzde 73 arttı. Sarayda oturup lale devrini yaşayanlar kentin varoşlarında yaşayanların dramını biliyorlar mı? Sen efulilerle besleniyorsun, vatandaş ekmek bulamıyor.
    Etiketler:
    işsizlik, Ekonomi, İzlanda, A Milli Futbol Takımı, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Karaçay Çerkesya'daki Sofya Vadisi'nde akan dağlık Psış Nehri.
    Karaçay Çerkesya'nın doğal güzellikleri
    Karikatür
    'Patriot, S-400’ün alternatifi olamaz'
    İnfografik
    Palantin Elektronik Harp Sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet