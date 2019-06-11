Gazeteci Çiğdem Toker hakkında açılan tazminat davası reddedildi

Gazeteci Çiğdem Toker’e “PTT’nin ayrıcalıklı şirketi” yazısı üzerine açılan tazminat davasının dördüncü duruşması Ankara 20’nci Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. PTT’nin 'itibarını zedelediği' gerekçesiyle Toker’e açılan 50 bin TL’lik tazminat davası mahkeme tarafından reddedildi.
'YASAL ŞARTLAR OLUŞMADI'
1.5 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI TEMMUZ’DA GÖRÜLECEK
Çiğdem Toker’in 15 Eylül 2017 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı, 'Rusya’ya domatesler de Bayburt’tan' başlıklı yazının ardından Bayburt Grubu bünyesindeki Agrobay Seracılık şirketinin açtığı 1.5 milyon TL’lik manevi tazminat davası Ankara 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmişti.
Hakkımda açılmış 4 manevi tazminat davasından ikincisi de bugün reddedildi.— Cigdem Toker (@cigdemtoker) 11 Haziran 2019
Darısı yargılanan, özgürlüğü elinden alınan, kuşatma altındaki bütün meslektaşlarımın başına.#GazetecilikSuçDeğildir
demek bile zorumuza gidiyor.
Yine Bayburt Grubu bünyesinde bulunan Şenbay Madencilik A.Ş’nin, Toker’in 'Tasarruf istiyorsanız metro ihalelerine bakın' başlıklı bir başka yazısı nedeniyle açtığı 1.5 milyon liralık manevi tazminat davasının üçüncü duruşması 9 Temmuz 2019 tarihinde Ankara 13’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.
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