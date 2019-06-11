Gazeteci Çiğdem Toker hakkında açılan tazminat davası reddedildi

Gazeteci Çiğdem Toker’e “PTT’nin ayrıcalıklı şirketi” yazısı üzerine açılan tazminat davasının dördüncü duruşması Ankara 20’nci Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. PTT’nin 'itibarını zedelediği' gerekçesiyle Toker’e açılan 50 bin TL’lik tazminat davası mahkeme tarafından reddedildi.

'YASAL ŞARTLAR OLUŞMADI'

Çiğdem Toker’in, Cumhuriyet Gazetesi’nde 22 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan 'PTT’nin ayrıcalıklı şirketi' yazısında PTT’nin 'itibarını zedelediği' iddiasıyla açılan davada kararını veren mahkeme heyeti, "Manevi tazminatı gerektirecek yasal şartlar oluşmadığından bu davalılar yönünden açılan davanın da ispat edilememiş olması nedeniyle reddine" ifadelerine yer verdi.

1.5 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI TEMMUZ’DA GÖRÜLECEK

Çiğdem Toker’in 15 Eylül 2017 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı, 'Rusya’ya domatesler de Bayburt’tan' başlıklı yazının ardından Bayburt Grubu bünyesindeki Agrobay Seracılık şirketinin açtığı 1.5 milyon TL’lik manevi tazminat davası Ankara 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Hakkımda açılmış 4 manevi tazminat davasından ikincisi de bugün reddedildi.



Darısı yargılanan, özgürlüğü elinden alınan, kuşatma altındaki bütün meslektaşlarımın başına.#GazetecilikSuçDeğildir

demek bile zorumuza gidiyor. — Cigdem Toker (@cigdemtoker) 11 Haziran 2019

​Yine Bayburt Grubu bünyesinde bulunan Şenbay Madencilik A.Ş’nin, Toker’in 'Tasarruf istiyorsanız metro ihalelerine bakın' başlıklı bir başka yazısı nedeniyle açtığı 1.5 milyon liralık manevi tazminat davasının üçüncü duruşması 9 Temmuz 2019 tarihinde Ankara 13’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.