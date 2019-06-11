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15:51 11 Haziran 2019
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    AK Partili Kurtulmuş: İmamoğlu'nun maskesi düştü

    © AA / Eyüp Elevli
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu'da yaşanan VIP tartışmasında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz'a, valinin üzerinden de devlete hakaret ettiğini söyledi. Kurtulmuş, 'mülayim' görünen İmamoğlu'nun maskesinin düştüğünü öne sürdü.

    AK Partili Kurtulmuş, 24 TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

    © DHA /
    Selvi: Ebru Gündeş bile VIP kullanıyor, İmamoğlu Sarraf'tan daha mı tehlikeli?
    Ordu-Giresun Havaalanı VIP salonunda yaşanan olaya değinen Kurtulmuş, "Çok açık bir hakaret vardır, kaydedilmiş bir hakaret vardır. Sayın İmamoğlu, CHP'nin üst düzey yöneticilerinin Vali Bey'in şahsında devlete yapmış olduğu hakaret söz konusudur. Bir kere özür beklemek Türkiye'nin beklediği bi şeydir. Siyasetçiler biraz sabırlı olmalı yani her zaman her şey istedikleri gibi gitmez. Karadeniz'e bir seyahat yapılmış ve oradan Ordu'dan geçilecek. Bir kere öncelikle bu bir VIP skandalı değil, bunu böyle adlandırmak haksızlık olur. Bu mesele Vali'ye yapılan açık bir hakarettir, Vali'nin üzerinden devlete yapılan açık bir hakarettir" ifadelerini kullandı.

    Kurtulmuş, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Başından itibaren son derece sakin, mülayim, herkesi kucaklayan ve gülen bir yüz fakat maalesef en ufak, ilk gördüğü reaksiyonda, karşı bir tutumda hemen yüzündeki maske düştü, hemen yüzündeki sırlar döküldü ve orada açık bir şekilde Vali Bey'e hakaret etti. Bu haksız bir şeydir, hadsiz bir şeydir ve seviyesiz bir şeydir, buna gerek yok" diye konuştu.

    'İMAMOĞLU, 'PKK VE FETÖ'NÜN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ YOK' DESİN'

    Numan Kurtulmuş
    © AA / Onur Çoban
    Kurtulmuş: Mesele bir VIP krizi değil, gerçekten devletin memuruna ve devletin valisine karşı yapılan bir hakarettir
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için AK Parti olarak bütün imkan ve güçlerini seferber ederek çalıştıklarının altını çizen Kurtulmuş, şunları söyledi:

    "Örneğin hemşehri grupları üzerinden mücadelemizi sürdürüyoruz. Büyük, devasa gruplar yerine ufak ufak gruplara dokunacak, onların kalplerine dokunacak ve gönüllerine dokunacak bir kampanya yürütüyoruz. İstanbul milletvekillerimiz, Türkiye'deki diğer bütün milletvekili arkadaşlarımız, şimdi belediye başkanlarımız hatta Anadolu'daki belediye başkanlarımız kendi ilçelerinin sakinlerinin oturduğu yerlerde gidip onlarla tek tek temasta bulunuyorlar." 

    Kurtulmuş, İmamoğlu'na çağrıda bulunarak, "Kalksın desin ki 'Bizim PKK'nın ve FETÖ'nün desteğine ihtiyacımız yoktur, bunlar her ikisi de illegal yapılanmalardır, bunlarla hiçbir işimiz yoktur, terör örgütleridir' desin ve oylarına talip olmadığını söylesin" dedi.

    'HAKLARIMIZI KURDA KUŞA YEDİRMEYECEĞİZ'

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
    © AA / Cem Özdel
    Dışişleri: Fatih gemisi personeline tutuklama kararı doğruysa gereken cevabı vereceğiz
    Güney Kıbrıs Yönetimi'nin Fatih sondaj gemisi çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile iş birliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardığı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Kendi güçlerine güvenerek bunu yapmıyorlar ve bu tutuklama kararı meselesi tam manasıyla halt etmek demektir. Uluslarası hukuka bütünüyle aykırıdır. Orada Doğu Akdeniz'de nasıl başkalarının hakları varsa Türkiye'nin de hakları vardır. Türkiye hem Türkiye'nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını öyle kurda kuşa yedirmeyecektir. Burada Türkiye kendi hakkını hiç kimseye yedirmeyecektir, buna seyirci kalmayacaktır. Sonuna kadar hem Türkiye'nin hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını korumak için büyük bir mücadele veriyoruz."

    'AFFEDİLİR BİR HATA DEĞİL'

    Devlet Bahçeli
    © AA / Raşit Aydoğan
    Bahçeli'den İzlanda açıklaması: Futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar kabalık ve komplodur
    Kurtulmuş, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma için Keflavik Havalimanı'na inen Milli Takım kafilesinin ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililerden gördüğü muameleyi 'terbiyesizlik' olarak nitelendirerek şunları söyledi:

    "Türkiye ilk saniyesinden itibaren olayın çok ciddi şekilde üstüne gidiyor. Eğer oradaki yetkililer kendi başlarına bunu yapmışlarsa, büyük bir terbiyesizlik yapmışlardır. Gerçekten affedilir bir hata değildir. Bu ne profesyonelliğe ne futbolun ruhuna sığar ne sporun centilmenliğine sığar. Hiçbir sorunumuz olmayan dost bir ülkeden bahsediyoruz. Avrupa kıtasında giderek yükselen yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve bunun somut hali olan Türkiye düşmanlığının bir yansıması ise eyvah... O zaman gerçekten sandığımızdan çok daha vahim bir sorunla karşı karşıyayız demektir. Ümit ederim ki böyle değildir, ümit ederim ki üç-beş tane kendini bilmezin yapmış olduğu bir terbiyesizliktir. Bununla ilgili olarak Türkiye ciddi olarak hakkını ve hukukunu arıyor." 

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    Etiketler:
    PKK, FETÖ, Akdeniz, Kuzey Kıbrıs, VIP, Futbol, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Sondaj gemisi, Türkiye A Milli Takımı, Seddar Yavuz, Ekrem İmamoğlu, Numan Kurtulmuş, AK Parti, CHP, İBB, İstanbul, Ordu
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