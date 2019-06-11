YSK'dan karar: AK Parti'nin Kadıköy'deki afişi kaldırılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kadıköy’deki vapur iskelesi girişine AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı afiş için ‘kaldırılması’ yönünde karar verdi.

Dün CHP'li Barış Yarkadaş'ın da dikkati çektiği AK Parti'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı AK Parti afişi için YSK, 'kaldırılma' yönünde karar verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, YSK’nın kararını Twitter hesabından duyurdu.

YSK kararında “Toplu taşıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava, kara, deniz ve raylı sistem taşıtlarında yer alan reklam yerleri ve araçlarında siyasi propaganda içeren yayın yapılamayacağı, Kadıköy-Eminönü vapur iskelesi önündeki ilan ve reklam yerlerinde asılı bulunan siyasi parti afiş ve pankartların kaldırılmasına karar verildi” ifadelerine yer verildi.

Yasak olduğunu bile bile hukuk tanımaz bir şekilde kamu binalarını propaganda malzemesi olarak kullananları ise 16 milyon İstanbulluya havale ediyorum#HerSeyÇokGüzelOlacak https://t.co/dISEk5cAZL — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) June 11, 2019

​CHP’li Barış Yarkadaş, dün iskele üzerine asılı olan pankarta dikkati çekerek, “Acaba oraya Ekrem İmamoğlu’nun resminin asılması istenseydi acaba izin verilecek miydi” diye sormuştu.

6- İşte Kadıköy'ün göbeğine AKP'nin isteği üzerine kurulan o barikat... Türkiye, seçime bu engellemelerle gidiyor. Ama buna rağmen #HerŞeyÇokGüzelOlacak @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/9MECUBwg1l — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) June 10, 2019

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