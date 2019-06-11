Küçükkaya: Kadın duygusunu ve ruhunu herhangi bir kadından daha fazla yansıttığıma inanıyorum

Gazeteci İsmail Küçükkaya, 16 Haziran'daki Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında yapılacak ortak yayının moderatörlüğü konusunda kendisini eleştiren HDP'li Garo Paylan'a "Kadın duygusunu ve ruhunu herhangi bir kadından daha fazla yansıttığıma inanıyorum" dedi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Partili rakibi Binali Yıldırım arasında gerçekleştirilecek ortak yayınının moderatörlüğü yapacak olması için, "Kadın duygusunu ve ruhunu herhangi bir kadından daha fazla yansıttığıma inanıyorum" dedi.

Fox TV'de Çalar Saat programına konuk olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili Garo Paylan, Küçükkaya'nın moderatörlüğünü eleştirerek "İki erkek adayla çıkacaksınız yayına, siz de erkek bir gazetecisiniz, 3 erkek konuşacaksınız" demişti.

Küçükkaya ise, Paylan'ın eleştirilerine verdiği cevapta şunları söyledi:

"Ortak karar vermişler. Ben bir şey diyeyim mi, kadın duygusunu ve ruhunu herhangi bir kadından daha fazla yansıttığıma inanıyorum. 5 yıl Ankara temsilciliği yapmışım, 5 yıl genel yayın yönetmenliği yapmışım. 6 yıldır Türkiye'nin en çok izlenen ve 5 yıldır en çok güvenilenler sıralamasında yer almışım. Meselemiz şu olmalı, parlamentonun yarısını kadınlardan oluşturmalıyız, ya da kadın işlerin yaşadığı tarafları gündeme getirmeliyiz. Meselenin yalnızca seksi taraflarıyla ilgileniyorlar."

Garo Paylan "keşke moderatörler iki kişi olsaydı bir kadın bir erkek" deyince Ismail Küçükkaya'nın cevabı: "Kadın duygusunu ve ruhunu ben herhangi bir kadından daha iyi yansıttığıma inanıyorum" pic.twitter.com/nRaWs6kMPF — Jalal Haddad (@Jalalhaddad) 11 Haziran 2019

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BAHÇELİ DİDEM ARSLAN YILMAZ'I ÖNERMİŞTİ

Bize göre iki adayın katılacağı televizyon programının en uygun moderatörü sakin,sabırlı,anlayışlı ve tarafsız yönleriyle temayüz etmiş Sayın Didem Arslan Yılmaz’dır.Tartışmaları ustalıkla yöneten,birikim ve tecrübesiyle öne çıkan Sayın Yılmaz’ın seçilmesi kanaatimce doğru olurdu — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 10 Haziran 2019

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iki aday arasındaki tartışmanın moderatörlüğünün Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz tarafından yapılması gerektiğini savunmuştu. Bahçeli, "Bize göre iki adayın katılacağı televizyon programının en uygun moderatörü sakin, sabırlı, anlayışlı ve tarafsız yönleriyle temayüz etmiş Sayın Didem Arslan Yılmaz’dır. Tartışmaları ustalıkla yöneten,birikim ve tecrübesiyle öne çıkan Sayın Yılmaz’ın seçilmesi kanaatimce doğru olurdu" ifadelerini kullanmıştı.

​'KADIN MESLEKTAŞLARIMIN HASSASİYETİNİ ÖNEMLİ BULUYORUM'

Didem Arslan Yılmaz ise, Twitter hesabı üzerinden bugün yaptığı bir açıklamada kendisine destek verenlere teşekkür ederek "Kim moderatör olacak tartışmasında kadın meslektaşlarımın gösterdiği hassasiyeti önemli buluyorum. Bugünki yazısından dolayı Nagehan Alçı’ya da çok teşekkür ediyorum. Bu arada destek veren bütün meslektaşlarıma, siz değerli izleyicilerimize de çok teşekkürler" dedi.

Kim moderatör olacak tartışmasında kadın meslektaşlarımın gösterdiği hassasiyeti önemli buluyorum. Bugünki yazısından dolayı Nagehan Alçı’ya da çok teşekkür ediyorum. Bu arada destek veren bütün meslektaşlarıma, siz değerli izleyicilerimize de çok teşekkürler. — Didem Arslan Yılmaz (@arslandidem) 11 Haziran 2019

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