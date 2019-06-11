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20:33 11 Haziran 2019
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    MHP’den ABD Temsilciler Meclisi’nin kararına tepki: Şiddetle reddediyoruz

    © AA /
    Türkiye
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    Yurdagül Şimşek
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    MHP, ABD Temsilciler Meclisi’nin kabul ettiği "ABD-Türkiye İttifakına Yönelik Endişelerin İfade Edilmesi" başlıklı karara ve Türk pilotlarının ABD'deki F-35 eğitiminin sonlandırılmasına tepki gösterdi.

    MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, TBMM Genel Kurulu’nda yerinden söz alarak yaptığı konuşmada ABD Temsilciler Meclisi’nin kararını değerlendirdi. Karara tepki gösteren Bülbül şöyle konuştu:

    'TÜRKİYE’NİN EGEMENLİK HAKLARINA TECAVÜZ NİTELİĞİNDEDİR'

    F-35
    © REUTERS /
    Pentagon: Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitimi sonlandırıldı
    "10 Haziran tarihinde ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen ‘ABD-Türkiye İttifakına Yönelik Endişelerin İfade Edilmesi’ başlıklı karar daha öncesinden müttefiklik hukuku içerisinde ilişkilerimizi sürdürmüş olduğumuz ABD'nin yeni bir skandal hamlesi olarak görülmüştür. Kararda, Türkiye'nin dış politikası ve yargı sistemi hakkında mesnetsiz ve haksız ifadeler yer almaktadır. Bu karar Türkiye'nin egemenlik haklarına bir tecavüz niteliğindedir ve bir küstahlıktır. Bunu MHP olarak şiddetle reddettiğimizi ifade etmek istiyorum.”

    'ABD TARAFINDAN ŞANTAJA TABİ TUTULMASINI ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ'

    Türkiye ve ABD bayrakları
    © Flickr / Victoria Pickering
    ABD Temsilciler Meclisi 'S-400 ile F-35 birlikte alınamaz, tercih yapılması gerek' dedi, Türkiye tepki gösterdi
    MHP’li Bülbül, ABD Savunma Bakanlığı’nın Türkiye'ye teslim edilen F-35 savaş uçaklarında eğitim gören hava kuvvetleri personelinin eğitimlerinin durduğuna dair yapmış olduğu açıklamanın da sürpriz olmadığını belirtti. Bülbül, “Bizce sürpriz olmamıştır fakat bilinmelidir ki ABD, Türkiye'nin uluslararası hukuk açısından da parasını ödeyip her türlü imkânlarına sahip olup teslim aldığı uçakları şu itibarıyla gasbetme eğilimi içerisine girmiştir. Bunun hiçbir haklı gerekçeye dayandırılması mümkün değildir. Türkiye'nin bu haklarının her ortamda, her platformda savunmasının gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Türkiye'nin S-400 alınmaması karşılığında bu şekilde ABD tarafından şantaja tabi tutulmasını şiddetle reddediyoruz” diye konuştu.

    'BUGÜN DOĞU AKDENİZ’DEKİ OLDUBİTTİLERE SESSİZ KALINMASIN'

    F-35
    © AFP 2019 /
    Rus senatör: ABD’nin Türkiye’ye F-35’leri kullanarak yaptığı şantaj girişimi işe yaramaz
    Bülbül, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fatih sondaj gemisinde çalışanları ve TPAO'yla iş birliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında çıkarmış olduğu tutuklama kararını basından öğrendiklerini belirterek, şunları söyledi:

    "Eğer bu karar Dışişleri Bakanlığımızın açıklamasında ifade edildiği üzere doğru ise Kıbrıs Türklerini yok sayan ve onların haklarını gasbeden, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kendi haddini aşarak almış olduğu ve tarafımızca da hükümsüz olarak addedilen bir karardır. Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ne yapmaya çalıştığının son derece farkındadır. Hiçbir güç, hiçbir kuvvet Doğu Akdeniz havzasında Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye'nin hükümranlık haklarının gasbedilmesine müsaade etmemizi bizden beklemesin. Türkiye Cumhuriyeti devleti, ortaya çıkan bu tablo içerisinde lazım gelen tavrı bugüne kadar göstermiştir ve göstermeye devam edecektir. Aksi bir tutum, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hükümranlık haklarının gasbedilmesine rıza göstermek demek olacaktır. Bugün, Doğu Akdeniz'deki oldubittilere sessiz kalınması, şanla şerefle verdiğimiz İstiklal Harbi'mizin manasız kalmasına sebep olacaktır. Yine, ilhak edilen Hatay'ımızın ve Kıbrıs Barış Harekâtı'nda büyük bir zaferle elde etmiş olduğumuz Kıbrıs topraklarının elde edilmesini manasız kılacaktır. Türkiye'nin, devletimizin bu hususlara ilişkin göstermiş olduğu tavrının MHP olarak yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    'ABD'nin yeni uçak gemisi F-35'lerle uyumlu değil'
    'İZLANDA’DAN BU YANLIŞI TELAFİ EDECEK ADIMLARI BEKLİYORUZ'

    2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma için Keflavik Havalimanı'na inen Milli Takım kafilesinin ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye de tepki gösteren Bülbül, "Devletimiz ve milletimiz Milli Takımımızın yanındadır. İnanıyoruz ki Milli Takımımız en güzel cevabı bugün sahada verecektir. İzlanda makamlarından bu yanlışı telafi edecek adımları bekliyoruz. Milli Takımımıza bu akşamki maçında başarılar diliyoruz" dedi.

    Etiketler:
    İzlanda, ABD, F-35, MHP
    Topluluk kurallarıTartışma
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