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20:33 11 Haziran 2019
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    İmamoğlu: Binali Yıldırım, münazara öncesi sorularının görüşülmesini talep etmiş

    Türkiye
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    Ekrem İmamoğlu, NTV ve Star TV ortak yayınında soruları yanıtlıyor.

    Ekrem İmamoğlu, NTV - Star TV ortak yayınında soruları yanıtlıyor.

    İmamoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle :

    -Öncelikle Türkiye Milli Takımı'mıza başarılar diliyorum.

    -Münazaranın buluşma noktasında çabayı kendime alacağım, kusura bakmasınlar. Başından beri talep eden kişi olarak. Moderatör tarafını Sayın Yıldırım üstlenmiş gibi oldu. Başından beri net tavrımı söylemiştim. Hangi televizyonu hangi moderatörü istiyorsanız hazır olduğumu söylemiştim. 31 Mart öncesi de söylemiştim.

    -Bence burda psikolojik ya da stratejik bir süreç var. 31 Mart'tan önce çok önemsemediler. Sürece dair çok emin bir duruş gösterdiler. Ama seçim böyle bir netice vermeyince şimdiki süreçte stratejik olarak böyle bir karara olumlu baktılar.

    -Özellikle 6 Mayıs sonrasındaki ilk aşamada bunu defalarca dile getirdim. Çünkü bu çağdaş bir toplumun yapması gereken. Her gazeteci, en başta sizler istersiniz böyle bir münazara, tartışma ortamının olmasını. O bakımdan ısrarla bu çabamın kabul görmesi sevindiricidir.

    -Elbette yenilenen seçim sürecine dair, bakın çok adil bir seçim süreci var, kabul gördü, çağdaş da bir münazara ortamı var, asla böyle bir durum anlamına gelmez. Sevindiricidir, böyle bir ortamın sağlanması mutluluktur ama asla bu yenilenen seçim sürecinin ya da bu süreçteki ortamın demokratik bir atmosfer oluşturduğuna delil değildir. Gerekirse onları da sıralarım.

    -Moderatör kısmında Sayın Yıldırım fikirlerini beyan etmeye başladı ben o alana hiç girmedim zaten. Uğur Dündar talebini ortaya koyunca ben ona ne diyebilirim ki? Uğur Dündar saygın bir gazeteci. Böyle bir münazara ortamını defalarca yönetmiş birisi. Sonrasında vazgeçitğini ifade etti. Ben aradım kendisini.

    -Attığı tweetle paralel bir cevap verdi. Ortamın kendi prensiplerinin uygun olmadığını. İki tarafa da zarar verebileceğini bana ifade etti.

    -Sayın İsmail Küçükkaya için bir karar verildi. Mekansal detayları netleşti. O sürecin teknik detayları benim anladığım şeyler değil. Nasıl çekim, reji, yönetmen gibi unsurlar netleşti.

    -31 Mart günü dahil olmak üzere, İstanbul'un dünü, bugünü ve yarını olmak üzere zihinlerde hangi soru varsa sorulmasından yanayım. Asla bir sınırlama olmasından yana değilim. Bana soruları yollamasa da olur. Kendileri nasıl hazırlıyorlarsa, elbette eşitliğin korunması halinde.

    -Bir adaya hangi sorualrı sorabiliyorsa, bir başka adaya da hissettirerek sorularını hazırlayabilmeli diye düşünüyorum.

    -Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş. Ben danışmamına bu ifadelerimi söyledim. Biz müdahale eden değil sadece gözetleyen konumda olalım. Biz çıkalım konuşalım. 31 Mart, 6 Mayıs sürecini. 18 günlük süreci. Hepsini konuşalım istiyorum.

    -O kabul etmedi, şimdi de siz vazgeçin diyenler var. Asla! 17 yıldır bu niçin yapılmıyor diyen bir anlayışa sahibiz. Şimdi pozisyon değişti, tereddütler arttı. Bundan dolayı isteniyor diye böyle bir şeyi ben zaten doğru bulmam. Ben münazaraya alışık bir insanım. Ben Beylikldüzü belediye başkanlığı yaptığım dönemde, sağıma soluma ilçedeki siyasi parti ilçe başkanlarını davet edip beni sorgulayın ben de cevap vereyim diyen bir insanım. 5 yıl boyunca bunu yaptım.

    -İnanılmaz bir ferahlık, rahatlık yaratır toplumda. İnsanlar birbirine bakarken söyleyeceklerinin içerisinde emin olmadığı ne varsa unutur. Beni sevenler, beni ilgiyle takip eden herkese şunu söylemek isterim. Gönülleri rahat olsun.

    VİP KRİZİ VE ORDU VALİSİ HAKKINDA

    -Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bir bayram tebriği için Trabzona gittim. Çünkü oralıyım. Köyümde birkaç yüzyıldır yaşayan bir aileyiz. Bizim bir geleneğimiz var. Ata mezarlarımız var. Bayramlaşma ötesinde bir şey yaşadık. Bence Karadeniz'in yaşadığı en büyük bayramlaşmaydı. Muazzam bir şey. Giresun aynı, Ordu aynı. 21 konuşma yaptım. Muazzam bir şey. Her ilçede.

    -Ben bir özel uçak kiralayarak (altını çizeyim) Trabzon'a gittim. Trabzon'da beni nereden karşılayacaklar bilmem ki. Gittiğimiz yerde sorumlu insanlar var. Bizi VIP'ten karşıladılar. Geldik otobüsümüze bindik köyümüze gittik. Ertesi sabah bayramlaşmanın büyük bir kalabalığa dönüşmesini yaşadık. Derken bu güzel buluşmayı örtmek isteyen bir anlayış. Görünen figür Ordu Valisi'dir. Bir tuzak kuruldu bize.

    -Ben oraya gidene kadar nereden çıkacağız onu bilen birisi değilim. Havaalanına girdik, VIP'ın giriş bariyerleri açıldı. Arabaları çektik. Orada insanlarla fotoğraf çekinmeye başladım. Benim annem, babam, kız kardeşim x-ray cihazından geçti.

    -İçeri girdiğimizde bir bağrışma, çağrışma. Ne oluyor ne bitiyor dediğimde. Annemle karşılaştım, benzi atmış. Biz her yerden gideriz evladım" diyor. "Buradan girişmizi yasakladılar", "Kim yasakladı" dedim.

    -Bu bir tuzak dedim. Polislerle direnç varmış gibi gösteriyorlar. Günün sonunda polislere kusura bakmayın, bu sizinle olan bir olay değildir. Hakkınızı helal edin" deyip geçtik. "yok onu dedi bunu dedi"

    -Konuşacaksa basın, medya, 1 milyona yakın insanın Karadeniz sahilinde bizi karşılamasını konuşsun.

    -İnsanların gösterdiği ilgiye uygulanmış, provoke edilmiş bir süreçtir. Vali bey'e kim talimat vermiştir, onu sorgulamak lazımdır. Vali bey bize tuzak kurmuştur. Kim talimat vermiş açıklasın.

    ÖFKE KONTROLÜ ELEŞTİRİLERİ HAKKINDA 

    -İki profil yok, tek profil var. Ben insanım. Siz de 72 yaşındaki annenizin yüzünü beyaz görünce insanları dışarı cıkartırsınız ya da kavga edersiniz bilemem. Ben dışarı çıkarmayı seçtim. Tutanak uydurma, bir tuzak.

    -Yüzümdeki sertlik insanlara size çok sert geliyorsa, ben sizi bu ülkenin bakanlarının söylediği sözleri tarif etmeye davet ediyorum. Vali basitlik yapmıştır. Siyasete alet olmuş bir grup diyorsunuz. Siz bile şu anda kusur işliyorsunuz. 

    KOÇ HOLDİNG'TEN UÇAK KİRALAMASI HAKKINDA

    -Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık bir kuruluşunu hangi ithamla suçluyorsunuz. Sizin şu an bağlı olduğunuz bir grubun, iktidar partisiyle olan münasebetinin milyonda biri kadar o grupla münasebetim yoktur.



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    Etiketler:
    Trabzon, Seddar Yavuz, Ordu Valiliği, Süleyman Soylu, İsmail Küçükkaya, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, 23 Haziran İBB seçimleri, İstanbul, AK Parti, CHP, Ekrem İmamoğlu
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