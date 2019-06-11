Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı: Bunun adı basitliktir

YILDIRIM: BUNUN ADI BASİTLİKTİR
Sosyal medya hesaplarından İmamoğlu'nu eleştiren Yıldırım, böyle bir talebinin olmadığını ve CHP adayının özür dilemesi gerektiğini söyledi.
Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:
''CHP adayı biraz önce ortak canlı yayınla ilgili "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" diyor. Sonra da kendisine tarafların yalanlaması iletildiğinde "öyle değilse yanlış anlamışım" diyor.
Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir''.
Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir.— Binali Yıldırım (@BY) 11 Haziran 2019
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