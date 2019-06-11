İsmail Küçükkaya'dan 'ortak yayın sorularını Binali Yıldırım'a verdi' iddiasına yanıt

Habertürk'te yer alan habere göre, Küçükkaya şöyle konuştu:
- Galiba Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın ortak yayındaki soruları görmek istediğini söylemiş. Bunu nereden çıkardığını bilmiyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu ile günlerdir hiç konuşmadım. Dolayısıyla böyle bir şeyi bana dayandırarak söylemiş olması bir milyarda sıfır ihtimal. Daha sonra galiba sizin de böyle bir iddianız olmuş.
Fatih Altaylı: Şimdi iddia şu, Binali Yıldırım tarafının soruları istediği, senin soruları onlara verdiğin ve onlara verdikten sonra da diğer tarafı arayıp, 'Binali Yıldırım tarafına soruları ilettim, istiyorsanız size de vereyim' dediğin yolunda bir iddiaydı. Senin bu konuda söyleyeceğin nedir:
Fatih Altaylı: Hayır, bu iddia Sözcü Gazetesi'nde son dakika olarak yer aldı. Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir şey söylediği yolunda.
- Birincisi ben gerçekten günlerdir Ekrem İmamoğlu ile konuşmadım. İkincisi daha hazırlanmış hiçbir soru yok. Üçüncüsü Binali Yıldırım'ın benden böyle bir talebi olmadı, olamaz. Dördüncüsü açık oturuma ilişkin henüz hiçbir soru hazırlanmadığı gibi hazırlanma aşamasında, sonrasında, yayından önce de hiç kimsenin bunu benim dışımda bilmesi mümkün değil. Kimseye vermem ben onları.
Fatih Altaylı: Peki İsmail, formatla ilgili Ali Saydam'ın soruları var. Nasıl bir format olacak, 3,5 saat mi sürecek? Aynı sorular iki adaya mı sorulacak? Kafandaki format ne? Bir şey oluşturdun mu kafanda?
Ali Saydam: Sana basit bir şey tavsiye ediyorum. Partilerin kurmaylarına da tavsiye ediyorum. Dünyadaki formatı incelesinler. Baksınlar nasıl oluyor. Hepimizin ortak endişesi mevcut formatla bu işin senin başına çorap öreceği yolunda. Refleks olarak seni nasıl koruruz diye düşünüyorum.
- Benim bu yayınla ilişkin sorun olma ihtimalini hiç görmüyorum. Ben bunu evrensel standartlarda gazetecilik olarak hiçbir adayı mağdur etmeden, kamuoyunun merak ettiği soruları sorarak bir katkı olarak sağlayacağıma yüzde yüz inanıyorum.
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