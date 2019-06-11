NVİGM: Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi bir şerh söz konusu değil

Sosyal medyada yer alan Sayın Temel KARAMOLLAOĞLU’na pasaport verilmemesine ilişkin iddialarla ilgili yapılan incelemede; pic.twitter.com/QNfMafnefh— Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) 11 Haziran 2019
DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Konu ile ilgili bir açıklama da Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'dan geldi.
Kıran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saadet Partisi Genel Başkanı Sn. Temel Karamollaoğlu’nun diplomatik pasaportu 10.07.2023 tarihine kadar geçerli olup pasaportu Bakanlık personelimiz tarafından 12.07.2018 tarihinde saat 16:04’te kendilerine teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Sn. Temel Karamollaoğlu’nun diplomatik pasaportu 10.07.2023 tarihine kadar geçerli olup pasaportu Bakanlık personelimiz tarafından 12.07.2018 tarihinde saat 16:04’te kendilerine teslim edilmiştir.— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) 11 Haziran 2019
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