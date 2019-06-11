BM Suriye Özel Temsilcisi Türkiye'ye geliyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen yarın Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pedersen'i kabul etmesi bekleniyor.
Görüşmede İdlib ve Suriye'deki son durum ele alınacak.
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, İdlib gündemiyle Türkiye’ye geliyor.
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen yarın Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pedersen'i kabul etmesi bekleniyor.
Görüşmede İdlib ve Suriye'deki son durum ele alınacak.
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