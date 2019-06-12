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01:04 12 Haziran 2019
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haliç Tersanesi'nde tersane ve şehir hatları çalışanları ile bir araya geldi. Soylu, burada konuşma yaptı.

    Soylu: Gezi ruhunu 23 Haziran'da İstanbul'da iktidar yapmak istiyorlar

    © AA /
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, memleketi Trabzon'da yaptığı mitingle ilgili konuştu.

    © AA / Barış Oral
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    Bakan Soylu, Haliç Tersanesi'nde Şehir Hatları ve tersane çalışanlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük barajlarının, tünellerinin Türkiye'ye yapıldığını, tüm bu hizmetlerin ülkenin ayaklarının üzerinde sağlam durabilmesi için gerçekleştirildiğini aktardı. 

     

    Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirerek, "Çok büyük bir gayret ortaya koymalıyız, çok çalışmalıyız. Endişem şudur; İstanbul'un gücü üzerinden 23 Haziran seçimlerini bir ideolojik kavgaya döndürecekler. Endişem budur. Bakın hemen büyük bir güç zehirlenmesi üzerine girdiler. Hadiseyi görüyorsunuz" ifadelerini kullandı. 

    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nun belediye ve bağlı kuruluşların veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasını içeren kararını eleştirerek, böyle bir şeyin devlet ciddiyetine uymadığını dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

    "Bunun yüzünün İstanbul tarafından anlaşılmasını istiyorum. Bunun içinin de İstanbul tarafından anlaşılmasını istiyoruz. Atatürk portresini Büyükşehir Belediyesinden kendisi aldırıyor, dedikodu ediyor. Diyor ki 'Vali ilk geldiği gün onu indirdi' diyor. Allah'tan kameralar var da kendi adamlarını gönderdiği ve aldırdığı apaçık ortada. Yalanı Kılıçdaroğlu'nu arattırmıyor. Bunu çok net söylüyorum. Şurada gördüm ben 1,5-2 aydır takip ediyorum. Yalanı Kılıçdaroğlu'nu arattırır bir noktaya geldi. Böyle bir şey olabilir mi? Gitti işte Trabzon'a inerken bize yapmak istedikleri kumpas apaçık ortadaydı".

    'PHOTOSHOPLARLA YAPARSINIZ TABİİ'

    © Fotoğraf : Twitter
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da kendisine yönelik tehdit söylemlerini değerlendirerek, "Orada da çıktım sözümü söyledim. 'Ben Kato Dağı'ndan geliyorum, Selahattin Demirtaş'ın kucağından buraya gelmiyorum.' dedim. Ertesi gün Trabzon'da dünyanın en büyük mitingini yapmış. Rakamlar elimizde belli. 12 bin kişi Trabzon'da var ki günlerdir çağrı yapıyorlar her taraftan insanları toplamışlar, 8 bin kişi Ordu'da, 5 bin kişi de Giresun'da vardı. Karadeniz'de kıyamet kopmuş, dünyanın en büyük mitinglerini yapmışlar. Photoshoplarla yaparsınız tabii ya." değerlendirmesinde bulundu. 

    İmamoğlu'nun VIP'e alınmadığı iddialarını da değerlendiren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Sen gel orada devletin valisine 'it' de. Şimdi bakın, sonra da kendisini gülünç bir duruma düşürebilecek bir şekilde 'Ben basit' dedim diyor. Ayıp. Çağın bu kadar geliştiği bir dönem içerisinde çocuklar senin dediğine kanmaz. Yazık ya. Bu kampanyacılar var, kampanyacılar adamı şaklabana çevirirler. Millet her şeyi anlar. Samimi kimdir, kim değildir bunu net bir şekilde anlar ve ortaya koyar. Hakikaten burada bunun bir anlamı var. Anlamı şu, Gezi olayları burada yaşanmadı mı? Büyük bir bölümü, ana merkez burası. Peki dünyanın en önemli televizyonları buraya geldi mi gelmedi mi? Şimdi Almanya'nın Deutsche Welle'si kime çalışıyor? Bunlara, bizim karşımızda. İngiltere'nin BBC Türkçesi kime çalışıyor? Bunlara çalışıyor, bizim karşımızda. FETÖ o gün ihanet içerisindeydi, bugün de ihanet içerisinde sosyal medyadan bunlara çalışıyor. Kandil o gün gelip Atatürk Anıtı'nın üzerine Apo posterini asmaya çalıştı mı? Kandil bunlara çalışıyor. Koç o gün otelini, bugün de uçağını tahsis ediyor. Olay aynı olay, gezi ruhunu 23 Haziran'da İstanbul'da iktidar yapmak istiyorlar. Bu kadar açık ve net. Buna teslim olacak mıyız, olmayacak mıyız? Karar İstanbul'un kararı. Onun için hakikaten bu seçim önemli bir seçim. Arkasında Canan, Sezai, Kılıçdaroğlu... İstanbul bunlara teslim edilemez. Onun için çok çalışmamız lazım. 23 Haziran'a kadar gayret göstermemiz, mücadele etmemiz lazım".

    Etiketler:
    Ordu, Trabzon, Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran İBB seçimleri, Ekrem İmamoğlu, AK Parti, CHP, Süleyman Soylu
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