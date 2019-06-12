CHP'li Adıgüzel: Ordu Valisi tüm muhalif kesimi 'İmamoğlugiller' olarak tanımlayıp ‘s..ttirsinler' ifadesiyle küfür etti

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Valisi Seddar Yavuz'un mayıs ayında engelliler haftası dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuyu siyasete getirerek, 'İmamoglugiller' olarak nitelendirdiği muhalif kesimlere küfür ettiğini öne sürdü.

CHP tarafından yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu’nun Ordu’da VIP salonu girişinde valilik talimatıyla görevliler tarafından engellenmesine ilişkin tartışmalar sürerken, yeni bir iddia gündeme geldi.

İmamoğlu hakkında, kendisine ‘tehditte bulunarak, küfür ettiği’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Ordu Valisi Seddar Yavuz’uz, 10 Mayıs’ta valilikteki engelliler toplantısında konuyu Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’na getirdiği öne sürüldü.

Ordu valisi tüm muhalif kesimi #İmamoğlugiller olarak tanımlayıp "s..ttirsinler" ifadesi ile küfür etmiştir. @ekrem_imamoglu nun belediye tabelasına T.C eklemesi ile ilgili de T.C çok da önemli değil, T.C olmasa da olur demiştir. — Mustafa ADIGÜZEL (@drmadiguzel) June 11, 2019

​Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Ordu valisi tüm muhalif kesimi İmamoğlugiller olarak tanımlayıp, ‘s..ttirsinler’ ifadesi ile küfür etmiştir. Ekrem İmamoğlu’nun belediye tabelasına T.C eklemesiyle ilgili de ‘T.C çok da önemli değil, T.C olmasa da olur’ demiştir. Ordu valisi sosyal demokrasi fikrinin Batı çıkarlarına hizmet ettiğini, toplantıda bulunanların farklı fikri olabileceğini, ama bunun umurunda olmadığını söylemiştir. CHP İstanbul İl Başkanı ve TUSİAD’a karşı siyasi ifadeler kullanmıştır” dedi.

Sn. İmamoglu’na ve temsil ettiği fikre karşı ön yargısını, kinini ve bulunduğu makam ile bağdaşmayacak tercih ve davranışlarını gördüğümüzde 1 ay sonra gelen @ekrem_imamoglu nun Ordu ziyaretindeki yaşananları anlayabiliyoruz. — Mustafa ADIGÜZEL (@drmadiguzel) June 11, 2019

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