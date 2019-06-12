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07:08 12 Haziran 2019
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    Bedelli askerlik

    'AK Parti'de bazı vekiller yeni askerlik sistemi tasarısını eleştiri yağmuruna tuttu, değişiklik düşünülüyor' iddiası

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    Kapalı grup toplantısında askerlik yasası önerisini tartışan AK Parti’de bazı milletvekillerinin tasarıyı eleştiri yağmuruna tuttuğu, ordunun küçülmesi endişesinin öne çıktığı ileri sürüldü.

    Cumhuriyet'te "Muhalefetle görüşen AKP yönetimi, askerlik yasası önerisinde değişiklik düşünüyor" başlığıyla yayımlanan kulis haberde "Askerlik yasası önerisinin görüşmelerine dün TBMM Genel Kurulu’nda başlanırken, AKP milletvekilleri öneriyi eleştiri yağmuruna tuttu" ifadesine yer verildi.

    Emine Kaplan imzalı haber şöyle devam etti:

    Bedelli askerlik
    © AA / Murat Kaynak
    CHP'li Özkoç: Yeni askerlik kanununda 45. maddeye şerh koyduk
    "Genel kuruldan önce yapılan kapalı grup toplantısında söz alan milletvekilleri, askerlik süresinin kısaltılması, 6 ayını tamamlayan 100 binin üzerinde er ve erbaşın terhis edilmesi, dövizli askerlik bedelinin miktarını eleştirdi. Milletvekilleri, ‘Orduyu niye küçültüyoruz? Sınırlarımızdaki tehdit mi kalktı? Biz Kanada mıyız’ sorularını yöneltti.

    TBMM Genel Kurulu’nda, askerlik yasası önerisinin görüşmelerine başlandı. AKP yönetimi, genel kurul başlamadan önce kapalı grup toplantısı yaparak öneriyle ilgili milletvekillerine sunum yaparken, görüş ve önerilerini dinledi. Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, öneriyle getirilen düzenlemelerle ilgili sunum yaparken eleştileri yanıtladı. Milli Savunma Bakanı yardımcıları Şuay Alpay ve Alparslan Kavaklıoğlu da toplantıya katıldı. 

    ‘TERÖRLE MÜCADELE Mİ BİTTİ?’

    Toplantıda ağırlıklı olarak askerlik süresinin kısaltılmasıyla 6 ayını tamamlayan er ve erbaşın terhis edilmesinin sorun yaratıp yaratmayacağı tartışıldı. Bazı milletvekilleri, askerlerin aynı anda terhis edilmesinin doğru olmadığını belirtti. Bir milletvekili, önerinin zamanlamasını doğru bulmadığını belirterek, ‘Niye şimdi getiriliyor? Ne değişti, terörle mücadele mi bitti? Sınırlarımızdaki tehlike mi geçti? Bürokratlar hazırlayıp getiriyor, biz de burada kabul ediyoruz. Bürokratlar bunu belirleyecekse niye Meclis’e geliyor?’ dedi.

    Bu sözler, alkışlarla karşılandı. Öneriyi eleştirenler arasında AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin de bulunduğu öğrenildi. Bir milletvekili KKTC’de bulunan 23 bin askerin 8 bininin terhis olacağını belirterek ‘Sayıyı tamamlamaya çalışırken uluslararası tartışma çıkabilir’ dedi.

    Yılmaz, terhis olacaklarının sayısının 130 bin değil 106 bin olduğunu belirterek, her celp döneminde 50 bin dolayında yeni er ve erbaşın silah altına alındığını, temmuz ve ekim celplerinde yaklaşık 100 bine yakın askerin geleceğini, terhisin güvenlik açısından bir sıkıntı oluşturmayacağını söyledi.

    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
    © AA / Murat Kaynak
    AK Parti'den yeni askerlik teklifine ilişkin açıklama
    Terhis eleştirisine katılmayan bazı milletvekilleri ise ‘15 Temmuz sonrasında 16 bin asker ihraç edildi. Ve TSK buna rağmen Afrin Harekâtı yaptı, şimdi Pençe Harekâtı yapıyor. Terhisler bir sıkıntı yaratmaz. Artık profesyonel orduya doğru geçiş yapılmalı’ görüşünü dile getirdi.

    Dövizli askerlik ücretiyle bedelli ücretinin eşitlenmesini eleştiren bir milletvekili ise ‘Önceki yıllarda dövizli askerlik ücreti 1000 Avro’ydu. Dövizli askerliğin bedelli askerlikle eşit hale getirilerek 31 bin liraya çıkarılması yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız açısından sıkıntı yaratır. Bu da dövizli askerlik yapmak yerine Türk vatandaşlığından çıkma eğilimini getirebilir. Bu da Türkiye’nin yurtdışındaki gücünü olumsuz etkiler. Bu düzenleme yeniden değerlendirilmeli ve dövizli askerlik miktarı düşürülmelidir’ dedi.

    MUHALEFETLE TRAFİK

    AKP yönetimi, muhalefetle uzlaşı içinde askerlik önerisini çıkarabilmek için dün gün boyu partilerle toplantı yaptı. Yapılan toplantılar sonucunda özellikle Cumhurbaşkanı’na askerlikte özel muafiyet yetkisi veren 45. maddede değişiklik yapılması eğilimi ağırlık kazandı. CHP yetkilileri, söz konusu maddeye ‘Genelkurmay Başkanı’nın önerisi ve MGK’nin onayı’ koşulunu getiren bir ekleme yapılabileceğini belirtti."

    Etiketler:
    eleştiri, Askerlik, yeni, milletvekili, AK Parti
    Topluluk kurallarıTartışma
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