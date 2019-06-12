Selvi: 3 kamuoyu araştırma şirketinin yöneticisiyle konuştum

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayımlanan yazısını kaleme almadan önce üç anket şirketinin yöneticisiyle konuştuğunu belirtti ve bu seçimde iki 'K'nın öne çıktığını söyledi.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "Canlı yayın ne kadar etkili olacak?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Kamuoyu araştırma şirketleri, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın çıkacağı tartışma programından sonra yeni bir anket yapmayı planlıyorlar" ifadesini kullandı.

Selvi şöyle devam etti:

"Çünkü iki adayın çıkacağı programın kararsız seçmen üzerinde etkili olacağı düşünülüyor. Konsensus Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Sarı, tartışma programının yüzde 3’lük bir oy oranını etkileyeceği görüşünde. 31 Mart seçimlerinde iki aday arasındaki farkın binde 1.5 olduğu dikkate alınırsa, yüzde 3 devasa bir oran demek. Adayların performansı kadar programı yönetecek olan İsmail Küçükkaya’ya da tarihi bir görev düşecek.

Adaylar yüzde 3’ü yarı yarıya mı paylaşacak? Yok. Kim daha başarılı bir performans gösterirse yüzde 3’ten büyük dilimi alacak.

Hem Binali Yıldırım’ın hem Ekrem İmamoğlu’nun çok sayıda canlı yayın deneyimi var ama iki adayın karşılıklı tartışması farklı bir olay. O nedenle adaylara Amerikan başkanlarının tartışmalarını izleyip geçmişte bu tür tartışmaları yönetmiş olan televizyoncuların deneyimlerinden yararlanmalarını öneririm. Çünkü bunlar şampiyonluk maçına benzer. Kim vatandaşa daha çok güven vermeyi başarırsa, kim daha sakin ve saygılı olursa, kim rakibini zor durumda bırakacak hamle yapmayı başarırsa, stüdyodan İstanbul Belediye Başkanı olarak çıkabilir. Murat Sarı, 1994 seçimlerinde yapılan açık oturumların Erdoğan’a kazandırdığının tespit edildiğini anlattı. ’TV’deki tartışma programından önce Erdoğan, yüzde 22 seviyesinde çıkıyordu. Ancak yayındaki başarısı ona 3 puan kazandırdı. Yüzde 25’le seçimi kazandı’ dedi.

KARARSIZ SEÇMEN UYARISI

Yazıya oturmadan önce 3 kamuoyu araştırma şirketinin yöneticisiyle konuştum. Genar Başkanı İhsan Aktaş, Konsensus Araştırma Genel Müdürü Murat Sarı ve Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, bundan sonraki sürecin kararsız seçmeni etkilemeye dönük olacağı üzerinde durdular. İstanbul seçimlerinin sonucunu sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmen belirleyecek. Ancak bu seçmenin bir bölümü yine gitmeyecek. Partiler 24 Haziran’da oy kullanmış ama 31 Mart’ta sandığa gitmemiş olan yüzde 4’lük dilim üzerinde duruyorlar.

Başından beri cevabını aradığım bir soru var. Peki seçmen 31 Mart’ta oy verdiği yerde çakılı bir şekilde duruyor mu? Seçimden bu yana yaşanan süreçten etkilenmedi mi?

YSK’nın iptal kararının yüzde 6’lık bir kesimi etkilediği gözleniyor. 31 Mart’ta oy kullananların yüzde 94’ünün ise pozisyonunu koruduğu ifade ediliyor. Küçük küçük belirsizliklerin büyük sonuçlara yol açacağı bir seçime gidiyoruz. O nedenle hiçbir parti bize oy verenler sandığa gidince yine bizi tercih edecek diye beklemesin. Sabit seçmen var ama sonuçları sabit seçmen değil, sebat etmeyen seçmen belirleyecek.

‘İKİ S’ SEFERBERLİĞİ

Seçimlere 11 gün kala partiler ’iki S’ye odaklanmış durumdalar. Buna seçmen ve sandık seferberliği demek mümkün.

1- İstanbul dışında olan seçmenlerin oy kullanmasını sağlamak.

2- Sandıklara sahip çıkmak.

Çünkü kim seçmenini sandığa taşıyabilirse o kazanacak. 1977 seçimlerini hatırlıyorum. Yaşlılar sırtta taşınmış, hastalar hasta yatağında sandığa getirilmişti. Erdoğan’ın kazandığı 1994 seçimlerinde de Refah Partisi’nde her seçmen bir kişiye zimmetlenmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ’Her şeyi kontrol edeceğiz, denetleyeceğiz’ dedi. Peki AK Parti’de durum ne? AK Parti’nin Erdoğan’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandıran 1994 ruhuyla çalıştığı ifade ediliyor. Tabii o ruh ne kadar kaldıysa... Cumhurbaşkanı Erdoğan da ’1994’te olduğu gibi yüz yüze, ruberu çalışmamız lazım’ demişti.

© REUTERS / Murad Sezer İmamoğlu: Binali Yıldırım, münazara öncesi soruların görüşülmesini talep etmiş

AK Parti SKM Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ile konuştum. Güler, 20 Mayıs tarihinde İstanbul’daki 31 bin 186 sandıkta görev yapacak olan 1 asıl, 1 yedek olmak üzere 62 bin 372 sandık kurulu üyesinin isimlerini ilçe sandık kurullarına teslim ettiklerini belirtti. Abdullah Güler, ayrıca şu ana kadar 100 bin sandık müşahidinin eğitimini tamamladıklarını, seçime kadar 100 bin müşahidi daha eğiteceklerini anlattı. Eğitim sırasında müşahitlere, 31 Mart seçimlerinde yanlış yapılan örnekler üzerinden veriliyormuş.

Bu seçim ’iki K’ üzerinden yürüyor.

1- Karadenizliler

2- Kürtler

AK Parti’de muhafazakâr Kürt seçmende değişikliğin başladığı görüşü hâkim. Pontus tartışmasından sonra Karadeniz seçmeninin tavrı ne olur, belli değil.

İki K’ya bir de R’yi eklemek lazım. Seçim rüzgârı nereden esiyor? Bir de ona bakmak lazım. Rüzgâr önemli."