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08:43 12 Haziran 2019
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    Gülse Birsel

    Birsel: Böyle bir mülteci nüfusunu şimdiye kadar büyük bir çatışma olmadan tolere etmiş olmamız mucize gibi bir şey

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Gülse Birsel, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kayıtlı Suriyeli mülteci sayısının 3 milyon 606 bin olduğunu belirterek "Böyle bir mülteci nüfusunu şimdiye kadar büyük bir çatışma olmadan, hem sosyal hem ekonomik olarak tolere etmiş olmamız mucize gibi bir şey" dedi.

    Gülse Birsel, Hürriyet'te "Karışık hisler..." başlığıyla yayımlanan yazısında "Fakir, hüzünlü, çaresiz mültecileri görünce acı hissediyor, hepsine devlet tarafından adam gibi ev, ısınma ve gıda yardımı sağlanmasını istiyor, var olan yardımlara seviniyorum" ifadesini kullandı.

    Birsel şöyle devam etti:

    © AA / Yunus Uğur
    Gazipaşa'da, Suriyelilerin plajlara alınmaması kararı veto edildi
    "Öte yandan bu şartlardaki on binlerce vatandaşıma niye bu yardımlar yapılmıyor, Suriyelilerin imtiyazı ne diye düşünüp sinirleniyorum.

    Bu ülkedeki hiçbir misafirin aç açıkta olmamasını gönülden diliyorum.

    Öte yandan geçen gün bir mavi yakalı abla ‘Mahalledeki Suriyelilere paket paket mercimek, fasulye geliyor, sevmedikleri için bize veriyorlar, evi öyle döndürüyoruz, bizim daha çok ihtiyacımız var’ dediğinde de içim kararıyor.

    El kadar mülteci çocukların orada burada çalışmasına, okul görmemesine içim acıyor. Hepsinin tek tek belirlenip, gerekirse bir cep harçlığı verilerek okullara yerleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

    Öte yandan, bu dili farklı, önceki eğitiminde duraklamalar, eksikler olan çocuklarla kendi çocukları aynı sınıfta okuduğu için müfredatın tam uygulanamadığından ve eğitim kalitesinden şikâyet eden Türk anne-babalara da hak veriyorum.

    Savaştan kaçan insanın çaresizliğini hayal edebiliyor, burada yaşadıkları haksızlıkları, itip kakılmayı da biliyor, bazı gergin hallerini normal karşılıyorum.

    Öte yandan mültecilerin son zamanlarda polisiye olaylarda gitgide daha çok rol almaya başladıklarını gözlüyor, geleceğimiz ve güvenliğimiz için endişeleniyorum.

    ‘Sapasağlam Suriyelilerin ülkelerinde savaşmaması/bizim plajlarda keyif çatması’ tartışmasının, çok ‘tartışmalı’ olduğunu düşünüyorum! Her hikâyeyi ayrı ayrı dinlemek gerekir. Kim turist, kim burada çalışıp tatil gününde gezen Suriyeli? Hangisi savaştan kaçmış, hangisi beğendiği ve hiçbir kontrol olmadığı için tercihen gelmiş burada yaşıyor? Çatışmadan kaçıp gelen kadın ve çocuklara ise bu konuda söylenecek bir şey yok diye düşünüyorum.

    Suriyeli sığınmacılar-Lübnan
    © AP Photo /
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    Öte yandan Türkiye’ye gelen bu kadınlar için hiç de parlak bir hayat olmadığının, istismarın daniskasının yaşandığının, çaresiz mülteci kadınların para karşılığı ‘ikinci eş’ adı altında resmen satıldığının ve kimsenin kılının kıpırdamadığının da farkındayım.

    Başka kültürlere, başka davranış kalıplarına tahammüle, çeşitliliğe varım.

    Öte yandan artık kendi kültürümün, kendi sokaklarımın değişmeye başladığını görüyorum. Kendi vatandaşımın yaşam tarzını devam ettirmekte zorlandığını, özellikle kadınların şikâyetçi olduğunu biliyorum. Şehrin ortak alanlarını (park, plaj, mesire yeri) eskisi kadar rahat ve güvenli olmadığı konusundaki söylenmeleri duyuyorum.

    Buraya gelen mültecilerin işsiz dolaşmasından veya illegal, berbat şartlarda çalışmasındansa düzgün bir işe girmelerini, işyeri kurmalarını, kendilerine yetmelerini destekliyorum.

    Öte yandan memlekette bu kadar işsizlik varken o işe girecek, o işyerini kuracak bir vatandaşımın yerini almaları, üstelik vergi vs gibi başka avantajlara sahibi olmaları da bana çok dokunuyor.

    TÜİK verilerine göre kayıtlı Suriyeli mülteci sayısı 3 milyon 606 bin. Bu insanların sadece yüz bini barınma merkezlerinde yaşıyor, kalanı şehirlerde. 1 milyona yakını 9 yaşın altında! Bu sayı sadece Suriyeliler. Afganları, Pakistanlıları saymıyorum. Böyle bir mülteci nüfusunu şimdiye kadar büyük bir çatışma olmadan, hem sosyal hem ekonomik olarak tolere etmiş olmamız mucize gibi bir şey!

    © DHA /
    Gölcük'te, Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasında 'yan bakma' kavgası: 31 Suriyeli İl Göç İdaresi'ne götürüldü
    Öte yandan ‘En çok mülteciyi biz misafir ediyoruz’ cümlesinin çoktan gurur kaynağı olmaktan çıktığını, bu plansız, entegrasyon programsız misafirlerin geleceğe dair en vahim sorunlarımızdan biri haline dönüşmekte olduğunu da görüyorum.

    Yani...

    Mültecilerle ilgili hislerim merhamet-tedirginlik, şefkat-kızgınlık arasında gidip geliyor ve karışık!

    Aslında hikâye şu...

    On bin, yüz bin, hatta beş yüz bin mültecimiz olsaydı, böyle bir yazı yazmayı bile ayıp bulurdum.

    Ama 4 milyon insan gelmiş ve gelmeye devam ediyor. Ne yapacağız? Ne?"

    Etiketler:
    Mucize, Ekonomi, Çatışma, Mülteci, Suriyeli, Gülse Birsel
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