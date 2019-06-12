Kabine yarın Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Masada 5 önemli başlık var

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyeleriyle bir araya gelecek.

Yarın gerçekleşecek toplantının ana gündem maddesini ABD ile gerilime yol açan S-400 hava savunma sistemlerinin alımı oluşturacak. Kabinede ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği S-400 ve F-35 mektubunun ardından Türkiye’nin tavrı ve atacağı adımlar ele alınacak.

Rusya’nın teslimatta gecikme olmayacağı yönünde açıklama yaptığı S-400’ler konusunda kabineye sunum yapılması bekleniyor. Kabinede Erdoğan’ın Tacikistan, Japonya ve Çin’i kapsayan yurtdışı temaslarında bir araya geleceği ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani ile görüşmeleri konusunda da değerlendirme yapılacak.

PENÇE HAREKATI VE SURİYE

Bu kapsamda Kuzey Irak’ta başlatılan Pençe Harekâtı, Suriye’deki gelişmeler, PKK, FETÖ ve IŞİD ile mücadele başlıkları da kabinenin bir diğer önemli gündem başlığı olacak. Washington’da ABD Adalet Bakanı William Barr ile Fethullah Gülen ve FETÖ mensuplarının Türkiye’ye iadesi olmak üzere iki ülke arasındaki adli işbirliği konularını değerlendiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de iki günlük temasları hakkında kabineye brifing vermesi öngörülüyor.

SEÇİM GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ TEDBİRLER

Toplantıda 23 Haziran’da yapılacak İBB Başkanlığı seçimi için alınacak güvenlik önlemleri de değerlendirilecek. Seçimlerin huzur ve güven ortamında geçirilmesi konusunda yapılan çalışmalar hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kabineyi bilgilendirmesi planlanıyor. Erdoğan’ın toplantıda İstanbul’daki seçim güvenliğiyle ilgili tüm tedbirlerin alınması için çalışma talimatı vermesi bekleniyor.

Ekonomide yaşanan son gelişmelerin detaylarıyla ele alınacağı kabine toplantısında enflasyon ve faizdeki gelişmeler, yapısal reformlar, son açıklanan finans paketi ve döviz kurundaki seyir ele alınacak. Bu çerçevede toplantıda ekonomik istikrar ve güven ortamını teminat altına alacak adımların sürdürülmesi kararlılığı vurgulanacak.